"Bilo bi lijepo da tamo završim sa srpskom zastavom": Đoković otkrio šta bi volio, pa nasmijao sve Srbe

Novak Đoković objasnio je da mu jeste želja da igra na Olimpijskim igrama 2028. godine, ali da mnogo ima faktora od kojih to zavisi. /Od izvještača MONDA iz Atine./

Novak Đoković osvojio je sve što može da se osvoji. Ima 24 grend slema, u Atini je došao do 101. titule i sada igra za sebe. Igra tamo gdje uživa, gdje se osjeća lijepo, a ranije je govorio da bi htio da igra i na Olimpijskim igrama 2028. godine. Upravo je to bilo pitanje MONDA na konferenciji, da li može sebe da zamisli tamo.

"Nije mi to cilj, već kako bih rekao... Tokom cijele karijere sam uvijek imao unaprijed više godina raspored u glavi, šta želim i kako želim. Pošto sam ostvario sve moguće ciljeve, rekao sam za tu Olimpijadu jer sam poželio da igram još toliko godina. Da završim možda na Olimpijskim igrama sa srpskom zastavom. Da li ću dogurati do tada? Ne znam, iskreno. Ima stvari koje nisu u mojoj kontroli", počeo je Novak.

Nastavio je da priča u istom dahu, imao je dug odgovor o svemu tome.

"Trudim se da budem što zdraviji i psihički i fizički. I da zadržim tu vrstu naboja takmičarskog koji osjećam. Ove nedjelje mi je jako drago. Ljudi vole da spekulišu o tome da li treba ja sa mojim rezimeom se trudim toliko na turniru iz serije 250. To ne gledam tako, turnir gledam tamo gdje osjećam da imam motiv više da nastupim najbolje moguće. Za mene je ova pobjeda među najvažnijim turnirima."

Naglasio je Đoković da ne prati ono što drugi pričaju i što žele da on radi.

"Cilj mi je prevashodno da optimalizujem sve funkcije tijela i uma koliko god mogu. Na meni svojstven način da igram onoliko koliko mi tijelo dozvoljava i koliko želim i gdje želim. Nikada nisam pratio neke trendove i ljude koji smatraju da treba da igram određen broj turnira. Neću ni sada to da radim. Zaslužio sam svojim rezultatima pravo da radim šta god želim."

Na samom kraju konferencije nasmijao je sve srpske novinare i one koji razumiju srpski.

"To je duži odgovor. Kraći je - nemoj molim te više da me pitaš o povlačenju. Hvala", nasmijao se Đoković na kraju.

