"Deniz, vjeruj mi, tako je najbolje": Ćerka Željka Obradovića se povjerila turskoj novinarki, morao je da ode

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Poznata novinarka Deniz Aksoj razgovarala je sa ćerkom Željka Obradovića nakon njegove ostavke u Partizanu.

Deniz Aksoj o izjavi ćerke Željka Obradovića Izvor: EUROLEAGUE BASKETBALL/Youtube/Printscreen

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije i nekadašnji as Partizana Bogdan Bogdanović gostovao je u emisiji posvećenoj Evroligi kod novinarke Deniz Aksoj. Nezaoblizna tema bio je odlazak Željka Obradovića, a Deniz je u jednom momentu otkrila kako joj se povjerila Željkova ćerka Anja.

Njih dvije su jako dobre prijateljice, a negdje je cjelokupnoj košarkaškoj javnosti promaklo da je najtrofejniji evropski trener među razlozima ostavke naveo i zdravstveno stanje. 

"On i njegova porodica su među najvećim navijačima Partizana. Njegova ćerka Anja je moja dobra prijateljica", rekla je turska novinarka i potom otkrila Anjine riječi:

"Deniz, vjeruj mi, to je dobro za zdravlje mog oca. Mi volimo klub, mi smo najveći navijači kluba, ali vjeruj mi to je dobro za njegovo zdravlje".

