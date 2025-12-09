logo
"Sada nema više onoga 'Željko je kriv'": Bogdan objasnio šta čeka igrače Partizana poslije Obradovića

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Bogdan Bogdanović se oglasio o odlasku Željka Obradovića iz Partizana i pritisku koji će se preliti na košarkaše crno-bijelih.

Bogdan Bogdanović o odlasku Željka Obradovića Izvor: YouTube/Euroleague Basketball/MN Press

Bogdan Bogdanović priznao je da ga je iznenadio odlazak Željka Obradovića iz Partizana.

"Bilo je veliko iznenađenje, to je sigurno, ali Željko je iskusan tip i vjerujem da zna šta radi i da je to najbolja odluka koju je mogao da donese u tom trenutku. Ne samo u smislu njegovih razmišljanja o sebi, već i o Partizanu. Veoma je emotivan i teško je kad se prepletu emotivna i poslovna strana i teško je nositi se sa tim", rekao je on u Evroliginom podkastu koji je vodila turska novinarka Deniz Aksoj.

"Veoma sam tužan jer je donio tu odluku, ali iskusan je i zna što je to donio. Tužno će biti to što ga neću vidjeti kako završava sezonu, ali tako je - kako je", dodao je on.

Uoči evroligaškog "vječitog derbija" Partizan - Zvezda u petak, Bogdanović smatra da će pritisak ubuduće biti više usmjeren ka igračima Partizana.

"Mislim da kada god trener donese tu odluku, uvijek postoji reakcija igrača i mislim da ćemo je vidjeti. Posebno kada je neko kao Željko u pitanju. Kada je on tvoj trener, preuzima na sebe mnogo odgovornosti i pritiska od igrača. Sada je na njima pritisak. Više nema onoga 'Željkova je krivica', znate kako mediji stvaraju tu sliku. Vjerujem da će pritisak biti na igračima još veći i mislim da to što ih čeka može da donese samo dobro. Kada se vratiš na to, onda to može da izvuče samo najbolje od tebe".

"Partizan je njegova prva ljubav, to je normalno"

Koliko je Željko veliki navijač Partizana?

"To je njegova prva ljubav. Reći ću to tako. Iako smo bili zajedno u Feneru, uvijek smo pričali o Partizanu. Tako stoje stvari. Svi smo prošli kroz Partizanovu školu i mislim da je to normalno, da promovišeš mjesto na kojem si odrastao, zavolio košarku, postoji i faktor navijača... Mislim da Željko zapravo zaista voli košarku i nikad ne želi da se igrač njome bavi iz drugih razloga. To ga čini uspješnim, čini mi se. Uspjeva da uvede igrače duboko u igru, da vidi detalje i kada nešto nisi u stanju da uradiš, postoje drugi aspekti igre u kojima možeš da pomogneš. To ga čini velikim, jer može da ti da dobre uloge", rekao je Bogdanović, bek Los Anđeles Klipersa.

Tagovi

KK Partizan Bogdan Bogdanović Željko Obradović

