Bogdan Bogdanović odigrao utakmicu sezone: Klipersi u produžetku slomili Dalas, pao i rekord Larija Birda

Bogdan Bogdanović pokazao je Tajronu Luu da i te kako igra dobro - kad mu se pruži prilika.
Bogdan Bogdanović odigrao je utakmicu sezone, nakon što je u pobjedi Los Anđeles Klipersa ubacio 21 poen. Kapiten reprezentacije Srbije nije dobio priliku u prvoj četvrtini, ali je potom igrao u produžetku. Domaćin Dalas je bio uporan, ali nedovoljno da prekine niz poraza, ovo je njihova treća izgubljena utakmica zaredom, a Klipersi su slavili 133:127 (114:114).
Gosti su do poluvremena bili u prednosti (62:55) koju su uspjeli da sačuvaju i u trećoj dionici, ali je onda uslijedila bolja igra domaćina. Dalas je zahvaljujući Dianđelo Raselu stigao do izjednačenja (114:114) nakon što se Amerikanac vezao seriju 8:4.
OH MY GOD, BOGDANOVIĆ— LA Clippers (@LAClippers)November 15, 2025
Bogi's got 16 PTS & 4 3PM!pic.twitter.com/nbnc5NJSim
Znali su Klipersi da moraju bolje, među njima ponajviše Džejms Harden i Ivica Zubac koji su briljirali tokom čitavog meča. Poeni dvojice lidera, a posebne dvije Hardenive trojke donijele su blagu prednost gostima, pa i razigrani Kuper Fleg nije mogao da ugrozi trijumf ekipe koja je prekinula niz od šest poraza.
Bogdanović je bio treći najefikasniji u svojoj ekipi sa 21 poenom i po tri skoka i asistencije, dok je iz igre šutirao 57 posto (5-8). Ispred njega su se našli nevjerovatni Džejms Harden koji je zabilježio tripl-dabl 41 poen, 14 skokova i 11 asistencija, tako je sa 36 godina i 81 danom, postao je najstariji igrač u istoriji NBA lige koji je zabilježio tripl-dabl sa 40 ili više poena, prestigavši tako Larija Birda, dok je Ivica Zubac za 46 minuta postigao 27 poena i 11 skokova.
Na drugoj strani dominirao je Nađi Maršal koji je ubacio 28 poena i uhvatio osam skokova, a u stopu ga je pratio Dianđelo Rasel koji je isto postigao 28 poena, uz šest skokova i pet asistencija. Vrijedan pomena je svakako i Kuper Fleg koji je bio treći najefikasniji u ekipi sa 16 poena i pet skokova, sa poludistance pogodio je 8-10, ali meč protiv Klipersa nije bio njegov, pošto je promašio sve tri trojke i potom odustao da više pokušava.
Rezultati ostalih mečeva
- Njujork - Majami 140:132
- Orlando - Bruklin 105:98
- Detroit - Filadelfija 114:105
- Hjuston - Portland 140:116
- Milvoki - Šarlot 134:147
- Minesota - Sakramento 124:110
- Nju Orleans - Los Anđeles 104:118
- Dalas - LA Klipers 127:133
- San Antonio - Golden Stejt 108:109