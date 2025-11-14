"Izbacite ih iz NBA lige, gleda ih 30 ljudi u hali": Nekada imali Peđu Stojakovića, sada su na dnu

Bivši NBA košarkaš Demarkus Kazins traži gašenje i selidbu dva tima u najjačoj ligi na svijetu. Za jedan je igrao Peđa Stojaković.

Bivši NBA centar Demarkus Bugi Kazins smatra da bi dva tima, Memfis Grizlisi i Nju Orleans Pelikansi trebalo da se odsele iz tih gradova.

"Mislim da je vrijeme. Prije pet-šest godina je bilo vrijeme, posebno za Nju Orleans. Tamo utakmice gleda 36 ljudi, kokice koštaju dolar, mjesto kraj terena košta 25 dolara... Nema tu uspjeha", rekao je on.

Posebno je naglasio da je vrijeme da se "ugase" dvije poznate franšize u košarci i američkom fudbalu u tom gradu.

"Kada posmatramo Pelikanse, oni su dio istog paketa kao i Nju Orleans Sejntsi (NFL tim). Nijedan od ta dva tima nema uspjehe, vrijeme je. Ugasite to i nastavite dalje".

Šta će reći navijači?

"Navijači? Nema navijača, tamo je 30 ljudi na utakmici", kazao je Kazins, svojevremeno velika zvijezda Sakramento Kingsa, a potom i saigrač Nikole Jokića u kasnoj fazi karijere.

Divac ga poslao u Nju Orleans

U toku 2017. godine legendarni srpski košarkaš Vlade Divac vodio je sportske operacije Sakramento Kingsa i na iznenađenje mnogih odlučio da je vrijeme da Kazins napusti "kraljeve" da bi krenuli dalje.

Tako je "Bugi" završio u Nju Orleansu, u dresu Pelikansa pružao sjajne partije, ali nije bilo timskog uspjeha, iako je u ekipi igrao zajedno sa Entonijem Dejvisom. Nastavio je dalje 2018. godine, kada je prešao u Golden Stejt, a Pelikansi ni prije, ni poslije tog trejda nisu bili uspješni.

Pelikansi drže neslavni rekord lige

Tada Nju Orleans Hornetsi osnvani su 2002. godine, odlukom Džordža Šina, vlasnika Šarlot Hornetsa, da preseli franšizu u taj grad. Zbog uragana Katrina ekpia je dvije godine igrala u Oklahoma Sitiju, a onda se vratila 2007. u Nju Orleans.

U toku 2013. godine tim je zvanično promijenio ime u Nju Orleans Pelikans.

Za 24 godine postojanja, tim ima negativni rekord u ligaškom dijelu sezone (831 pobjeda - 937 poraza) i devet puta je učestvovao u plej-ofu. I dalje nije uspjela da se plasira u finale konferencije, u čemu je jedina uz Šarlot Hornetse.

Stojaković četiri godine nosio dres Nju Orleansa

Predrag Peđa Stojaković, slavni srpski šuter, igrao je za Pelikanse od 2006. do 2010. godine, kao jedan od najplaćenijih igrača. Nju Orleans mu je ponudio, a on potpisao, ugovor na pet godina za 64 miliona dolara u ljeto 2006. godine.

U dresu Nju Orleansa imao je neke sjajne partije, poput one kada je protiv Šarlot Bobkatsa postigao 42 poena, uključujući i prvih 20 svog tima na utakmici. Naredne sezone je bio jedan od ključnih razloga zbog kojih su Pelikansi ostvarili rekord franšize od 56 pobjeda i osvojili titulu u svojoj diviziji.

Kraj plejmejkera Pola Džordža prosječno je postizao 23,5 poena, a u plej-ofu je njegov tim stao protiv San Antonija.

Sada sve to djeluje kao daleka prošlost, jer je Nju Orleans zakucan za dno tabele Zapadne konferencije, sa učinkom 2-9.

