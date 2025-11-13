logo
Potpuni zaokret za Bogdana Bogdanovića: Vijest o operaciji saigrača mijenja sve u Los Anđelesu

Potpuni zaokret za Bogdana Bogdanovića: Vijest o operaciji saigrača mijenja sve u Los Anđelesu

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Bogdan Bogdanović bio je navodno na izlaznim vratima u Klipersima, ali se sada sve mijenja poslije teške povrede i operacije Bredlija Bila.

Bogdan Bogdanović možda ostane u Klipersima poslije povrede Bredlija Bila Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Zaokret oko Bogdana Bogdanovića - mogao bi da ostane u Klipersima. I ne samo to, mogao bi da počne da dobija mnogo veću minutažu, onu kakvu je imao prošle sezone. Zašto? Zbog teške povrede koju je doživio Bredli Bil.

"Bil je doživio frakturu kuka i moraće da ide na operaciju. Za njega je sezona završena", napisao je pouzdani američki novinar Šams Čaranija.

Nije srpski košarkaš na ovaj način htio da dođe do minuta sigurno, to ne želi nijedan sportista. Ali, povrede su nažalost postale sastavni deo sporta i sada će situacija potpuno da se promijeni u nastavku sezone.

Bogdan je upravo bio skrajnut zbog dolaska Bila, ali će sada sve da se promijeni. Problem za kapitena srpske reprezentacije bio je i taj što se sa Eurobasketa vratio povrijeđen, ali je pokazao da može da igra kada god je dobio minute. Sada će imati priliku za novo dokazivanje. U sljedećem meču Klipersi dočekuju Denver tako da postoji šansa da gledamo srpski derbi - Nikola Jokić sa jedne i Bogdan Bogdanović sa druge strane.

Gdje su "preselili" Bogdana?

Nekoliko sati prije vijesti o teškoj povredi Bila pojavile su se informacije o trejdu Bogdanovića. Već su ga "preselili" u Dalas i to u trejdu za Entonija Dejvisa. Možda bi do pregovora i eventualne "razmjene" i došlo da se Bil nije povrijedio. Sada se sve menja...

Očekuje se da bi Bogdan mogao da bude jedan od lidera druge petorke, kao što je bio slučaj prošle sezone. Sada je sve na treneru Tajronu Luu koji je dosta eksperimentisao na uštrb Srbina u dosadašnjem dijelu sezone.

