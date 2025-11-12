Bogdanović blizu odlaska iz Los Anđelesa: Ide u tim koji je u potpunom haosu, ali će dobiti minutažu

Bogdan Bogdanović jedan je od prvih favorita da napusti Los Anđeles Kliperse, kao potencijalni trejd spominje se Dalas gdje bi mogao da ima mnogo veću ulogu.

Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Bogdan Bogdanović (33) mogao bi konačno da ode iz Los Anđeles Klipersa i da dobije minutažu koju zaslužuje. Od dolaska Bredlija Bila njegova uloga je značajno umanjena, više je na klupi i van tima nego na parketu, a to bi moglo da se promijeni trejdom u Dalas.

Poznati američki novinar Zek Lou objasnio je da bi Mavsi poslije otpuštanja generalnog menadžea Nika Herisona mogli da krenu potpuno drugim putem. Da grade tim oko prvog pika Kupera Flega i da za to iskoriste ogromna primanja Entonija Dejvisa u sklopu trejda.

Zach Lowe believes the LA Clippers could acquire Anthony Davis in a trade centered around John Collins, Bogdan Bogdanovic, one of Brook Lopez or Derrick Jones Jr., and "at least one pick, maybe two":



"I'm prepping Dallas fans... I don't know if you're getting 3 unprotected…pic.twitter.com/5O2QWhI2v7 — APHoops (@APH00PS)November 12, 2025

"Da počnemo sa nekim očajničkim potezima. Znam da je dosadno ljudima, ali Dalas je iznad granice (first apron prim. aut.). To znači da ne mogu da uzmu više novca od onoga koliko pošalju. Plata Entonija Dejvisa je 54 miliona dolara, mogu da dovedu nekoliko igrača u sklopu te plate i slično, to je realnost kada je matematika u pitanju", počeo je Lou.

Nastavio je da objašnjava kako bi sve to moglo da funkcioniše i ko bi još morao da se "uključi" u trejd.

"Ovi timovi su mi izbili u prvi plan za potencijalni trejd - Klipersi. Oni imaju slične probleme kao Mavsi, ali tu je Bruklin koji ima oko 15 miliona 'viška' koje može da iskoristi za pomoć drugim timovima, jer i njima to odgovara, jer traže pikove na draftu."

Kako se Bogdan u sve to uklapa?

Direktno je kapitena srpske reprezentacije stavio u prvi plan i vjeruje da bi on mogao da se nađe na izlaznim vratima.

"Morali bi da gradite trejd oko Bogdana Bogdanovića, Džona Kolinsa i Bruka Lopeza ili Derika Džounsa juniora. Neko od njih dvojice kao treći igrač. Čak i sa njima moraće još stvari da 'očiste', imaju neke pikove. Pripremam fanove Dalasa, ne znam da li će dobiti nezaštićena tri pika i još igrača. Zbog toga bi Dalas morao da doda još igrača, zato treći tim može da pomogne. Da li bi se uklopio sa Zupcem? Ne znam. Ivica je sjajan centar, neće ga trejdovati. Možda će htjeti da poboljšaju tim, posebno defanzivno i da naprave takvu ekipu sa Hardenom, Kavajem, Dejvisom i Zupcem", zaključio je Lou.

Bogdanović je u novoj sezoni odigrao samo četiri meča za Kliperse, mnogo češće je na klupi i u Dalasu bi dobio priliku za novi početak. Imao bi mnogo veću minutažu i ulogu, mada je jasno da ne bi bio kandidat za titulu kao što jeste sa Klipersima.