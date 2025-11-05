logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bogdanović napokon dobio priliku da zaigra: Šampion NBA lige rušio Kliperse bez mnogo muke

Bogdanović napokon dobio priliku da zaigra: Šampion NBA lige rušio Kliperse bez mnogo muke

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Bogdan Bogdanović napokon je zaigrao u dresu Klipersa.

Bogdan Bogdanović zaigrao za LA Kliperse Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Bogdan Bogdanović napokon je zaigrao u dresu Klipersa, ali njegov tim doživio je poraz od šampiona NBA lige. Oklahoma je bila bolja 126:107, a kao i uvijek zaslužan za pobjedu svog tima bio je Šej Gildžes Aleksandar koji je ostvario dabl-dabl učinak.

Klipersi su dobro počeli i do kraja prve dionice imali 10 poena prednosti (33:23), ali je onda uslijedila bolja igra gostiju, taman toliko da do poluvremena obezbijede egal (57:56). Naravno, Gildžes Aleksander je dodao gas kad je bilo najpotrebnije, poslije poluvremena poveo je tim i u trećoj četvrtini ubacio 18 poena, za tad već vođstvo Oklahome (94:86).

Bogdan Bogdanović je imao svoju rolu posebno u četvrtoj četvrtini, ali gosti su tada već imali pozamašnu prednost, pa učinak Srbina nije mnogo toga promijenio. Na kraju, kapiten "orlova" meč je završio sa 11 poena, šest skokova i četiri asistencije za 30 minuta na terenu, što je ujedno i njegov najbolji meč u ovoj sezoni. Nije to bilo sjajno šutersko veče, pošto je za tri poena imao procenat 33 odsto (2-6), ali je bio vrlo dobar u odbrani, što posebno svjedoče skokovi i ukradene lopte, kojih je imao dvije.

Najbolji na terenu je bio aktuelni MVP sa 30 poena i 12 skokova, dok je Kliperse vodio Džejms Harden sa 25 poena i po šest skokova i asistencija, Džon Kolins je dodao 17 poena, uz vrlo dobar procenat šuta iz igre od 63 odsto.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bogdan Bogdanović LA Klipers Oklahoma NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC