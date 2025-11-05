Bogdanović napokon dobio priliku da zaigra: Šampion NBA lige rušio Kliperse bez mnogo muke

Bogdan Bogdanović napokon je zaigrao u dresu Klipersa.

Bogdan Bogdanović napokon je zaigrao u dresu Klipersa, ali njegov tim doživio je poraz od šampiona NBA lige. Oklahoma je bila bolja 126:107, a kao i uvijek zaslužan za pobjedu svog tima bio je Šej Gildžes Aleksandar koji je ostvario dabl-dabl učinak.

Klipersi su dobro počeli i do kraja prve dionice imali 10 poena prednosti (33:23), ali je onda uslijedila bolja igra gostiju, taman toliko da do poluvremena obezbijede egal (57:56). Naravno, Gildžes Aleksander je dodao gas kad je bilo najpotrebnije, poslije poluvremena poveo je tim i u trećoj četvrtini ubacio 18 poena, za tad već vođstvo Oklahome (94:86).

Bogdan Bogdanović je imao svoju rolu posebno u četvrtoj četvrtini, ali gosti su tada već imali pozamašnu prednost, pa učinak Srbina nije mnogo toga promijenio. Na kraju, kapiten "orlova" meč je završio sa 11 poena, šest skokova i četiri asistencije za 30 minuta na terenu, što je ujedno i njegov najbolji meč u ovoj sezoni. Nije to bilo sjajno šutersko veče, pošto je za tri poena imao procenat 33 odsto (2-6), ali je bio vrlo dobar u odbrani, što posebno svjedoče skokovi i ukradene lopte, kojih je imao dvije.

Najbolji na terenu je bio aktuelni MVP sa 30 poena i 12 skokova, dok je Kliperse vodio Džejms Harden sa 25 poena i po šest skokova i asistencija, Džon Kolins je dodao 17 poena, uz vrlo dobar procenat šuta iz igre od 63 odsto.