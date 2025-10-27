Interesantna scena prethodne noći u NBA ligi - Bogdan Bogdanović i Deni Avdija u duelu, a malo je falilo da igraju za srpsku reprezentaciju. Ipak, Avdija je odlučio da igra za Izrael.

Nešto čudno se dešava sa kapitenom reprezentacije Srbije Bogdanom Bogdanovićem u L.A. Klipersima. Samo nekoliko sati pošto je njegov trener Tajron Lu pričao o tome da Bogdan "zna zašto ne igra", povjerena mu je uloga startera koju nije znao da iskoristi.

Iako su njegovi L.A. Klipersi pobijedili Portland 114:107, koji je usred kladioničarske afere zbog trenera Čonsija Bilapsa, Bogdan je bio najslabiji akter svog tima. Za 24 minuta na terenu nije postigao niti jedan poen (0/4 za dva i 0/2 za tri). Imao je je pet skokova i jednu asistenciju, kao i pet izgubljenih lopti, pa je utisak da mu nova uloga u Klipersima ne prija - dok je izgleda i povreda ljetos na Eurobasketu ostavila traga na njega.

Vidi opis Bogdan Bogdanović sve promašio, briljirao Deni Avdija Skloni opis

Na sve to, Bogdanović je i u odbrani imao dosta posla jer je često bio "na" Deniju Avdiji, izraelskom reprezentativcu koji vuče porijeklo iz Srbije, sa Kosova i Metohije, a koji je raspoložen ušao u novu sezonu.

Deni Avdija tonight:



▫️23 PTS

▫️7 REB

▫️5 AST

▫️3/7 3PMpic.twitter.com/mlGNb0Xwws — Portland Trail Blazers (@trailblazers)October 27, 2025



U porazu svog tima ubacio je 23 poena, a imao je još sedam skokova i pet asistencija, pokazujući još jednom da će ovo biti i najbolja sezona za njega. Prethodno je ubacio 20 poena protiv Minesote, imao je 26 i protiv Golden Stejta, a jedino može da ga zaustavi opšti haos u Portlandu.

Što se tiče same utakmice, dodajmo da je Kavaj Lenard predvodio L.A. Kliperse do pobjede sa 30 poena, a zapaženi su bili i Zubac sa 21 i Harden sa 20. Kod Portlanda su uz Avdiju najefikasniji bili Holiden (21), Šarp (19) i Grant (17).

Zašto Deni Avdija ne igra za Srbiju?

Kao što je poznato, Deni Avdija je reprezentativac Izraela i bio je najbolji igrač ovog tima na Eurobasketu 2025. Deni je inače sin Zvezdine legende Zufera Avdije, a upravo je otac prije nekoliko godina objasnio šta je bio ključni faktor u odluci da nastupa za Izrael i ne za Srbiju.

Ukratko, pred Denijem je bila dilema - ili će igrati za reprezentaciju Izraela ili će služiti vojsku u toj zemlji u punom opsegu od tri godine. "Deni u avgustu treba da bude regrutovan u izraelsku vojsku. To je bio problem jer on ima i srpsko državljanstvo. Da je odlučio da igra za našu reprezentaciju, a pričao sam o tome sa Saletom Đorđevićem i ljudima iz saveza, ovdje bi imao problem sa vojskom koja traje tri godine jer ne bi dobio status vrhunskog sportiste", objasnio je Zufer.

"Bilo je priče da 2018. godine mora da odluči za koju reprezentaciju će da igra. Bio sam u kontaktu sa Saletom i savezom, međutim, da se oprijedelio za Srbiju ne bi mogao da izađe iz zemlje tako lako i imao bi problem sa treninzima. Kao izraelski reprezentativac on dobija zvanje vrhunskog sportiste i bez problema može da napusti zemlju, ode u NBA ili negdje u Evropu. Kao vrhunski sportista ima velike olakšice. Razmišljali smo šta, kako i gdje i na kraju smo se iz već navedenih razloga odlučili za Izrael".

