Zašto Deni Avdija ne igra za Srbiju? Sad je lider Izraela, a mogao je da bude "orao" Svetislava Pešića

Deni Avdija je lider Izraelan na Eurobasketu. Međutim, mlada NBA zvijezda mogla je biti i u srpskom timu da mu pravila Izraela nisu preprečila put.

Deni Avdija (24) na ovogodišnjem Eurobasketu pravi čuda u reprezentaciji Izraela. Mlada NBA nada pravi je lider na terenu i uz, sad već iskusnog, Romana Sorkina vodi ovaj tim ka što boljem plasmanu na smotri najboljih nacija u Evropi. Međutim, postojala je nada da će Avdija jednog dana obuću dres Srbije, baš kao što je njegov otac nosio jugoslovenski - do toga nije došlo, a Zufer Avdija jednom prilikom objasnio je i zbog čega.

Nikad Deni Avdija nije krio porijeklo. I na NBA draft došao je sa zastavama Srbije i Izraela. Ipak, ostao je daleko od dresa Srbije, a razlozi koji su ga udaljili od tima Svetislava Pešića potiču u Izraelu. Ukratko, pred Denijem je bila dilema - ili će igrati za reprezentaciju Izraela ili će služiti vojsku u toj zemlji u punom opsegu od tri godine. "Deni u avgustu treba da bude regrutovan u izraelsku vojsku. To je bio problem jer on ima i srpsko državljanstvo. Da je odlučio da igra za našu reprezentaciju, a pričao sam o tome sa Saletom Đorđevićem i ljudima iz saveza, ovdje bi imao problem sa vojskom koja traje tri godine jer ne bi dobio status vrhunskog sportiste", objasnio je Zufer.

"Bilo je priče da 2018. godine mora da odluči za koju reprezentaciju će da igra. Bio sam u kontaktu sa Saletom i savezom, međutim, da se opredijelio za Srbiju ne bi mogao da izađe iz zemlje tako lako i imao bi problem sa treninzima. Kao izraelski reprezentativac on dobija zvanje vrhunskog sportiste i bez problema može da napusti zemlju, ode u NBA ili negdje u Evropu. Kao vrhunski sportista ima velike olakšice. Razmišljali smo šta, kako i gdje i na kraju smo se iz već navedenih razloga odlučili za Izrael", objasnio je Zufer Avdija jednom prilikom za "Sport klub".

Kako Avdija igra na Eurobasketu?

Deni Avdija trenutno je četvrti strijelac Evropskog prvenstva. Prosječno bilježi 22 poena, 7,3 skoka po susretu, 3,3 asistencije po meču, ali ono vrlo važno - dvije ukradene lopte po susretu. Zanimljivo je i to da je Avdija vrlo konstantan u poenterskom učinku, protiv Islanda je ubacio 20 poena, protiv Poljske 23, kao i protiv Francuske, dok je Belgijancima ubacio 22 poena. Indeks korisnosti još jednom potvrđuje dominaciju Avdije na terenu, pošto bilježi broju 32,1.

Ima Avdija pomoć i saigrača, pošto je Izrael pored momka koji vuče korijene iz Srbije, oslanja i na Romana Sorkina, ali bivšeg igrača partizana Jama Madara koji je starter na svakom meču nacionalnog tima. Nema sumnje da će poslije sjajnog ljeta u nacionalnom timu Avdija biti još dominantniji u NBA ligi, pošto je u sezoni za nama bilježio 16,9 poena, 7,3 skoka, skoro četiri asistencije i jednu ukradenu loptu u timu Portlanda.

Kako je Avdija došao u NBA?

Bio je lijepo vidjeti 2020. na NBA draftu momka koji nije rođen u Srbiji, a ističe srpsko porijeklo. Avdija se na predstavljanju pojavio sa zastavama na reveru i Srbije i Izraela i tom prilikom je rekao: "Moj otac je sa Kosova, iz Srbije". Već tada bilo je jasno da će Avdija izrasti u dobrog košarkaša, nakon partija u Makabiju iz Tel Aviva, Avdija je u Vašingtonu pronašao mirnu luku, a od 2024. nosi dres Portlanda.

Ko je Zufer Avdija?

Ko je Zufer Avdija?

Otac košarkaša koji vodi tim iz Izraela bio je poznati jugoslovenski košarkaš. Rođen je u Prištini 1959, a navijači u Srbiji posebno ga pamte po kapitenskoj traci u dresu Crvene zvezde. Uspeo je Avdija da na Svetskom prvenstvu 1982. osvoji bronzu sa nacionalnim timom Jugoslavije.

Zuferova supruga je iz Izraela - Šaron Artzi. I on se u mladosti bavila sportom, bivša je atletičarka i košarkašica, te genetika Avdiji daje dodatnu predispoziciju na terenu.