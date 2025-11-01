Bogdanović nije dobio ni sekund u NBA ligi: Postaje zabrinjavajuće, već su počele priče o odlasku

Bogdan Bogdanović ponovo je bio "zakucan" za klupu Los Anđeles Klipersa, već su počele priče o njegovom odlasku. Spominju se već Lejkersi i Niksi...
Bogdan Bogdanović ponovo nije dobio ni sekund na parketu u dresu Klipersa. Tim iz Los Anđelesa pobijedio je Nju Orleans kod kuće (126:124), a kapiten reprezentacije Srbije presjedio je cijeli meč na klupi. Nije to prvi put u ovih pet utakmica od početka sezone, što je svakako zabrinjavajuće.
Bogdan je bio na terenu u prethodna dva meča protiv Portlanda (24 minuta) i Golden Stejta (9 minuta) i na ta dva meča dao je ukupno dva poena. Vidi se da mu je potrebno vrijeme da uđe u ritam posle povrede, ali je to praktično nemoguće uraditi bez minuta na terenu. Ujedno i razlog zašto je igrao baš na te dve utakmice je bila lakša povreda Bredlija Bila.
Bil se vratio na parket upravo u meču sa Pelikansima i tako "zakucao" Bogdana na klupu. Odigrao je 22 minuta, dao 9 poena, a kada se na to doda da na bekovskim pozicijama Klipersi imaju još i Krisa Pola, Džejmsa Hardena, Krisa Dana i Bila, jasno je da je Bogdan u velikom problemu kada je minutaža u pitanju.
Navijači već hoće da ga trejduju
Gotta trade Hart for Bogdan Bogdanovic. He has a team option next year and Knicks could use that money to sign Grimes.— Knicks Primetime (@KnicksPrimetime)November 1, 2025
Odigrano je samo pet mečeva u novoj NBA sezoni, a navijači već spominju Bogdanov trejd. Nisu u pitanju fanovi Klipersa, bar ne za sada, već oni koji navijaju za neke druge klubove i koji bi hteli Bogdanovića u svom timu.
Najaktivniji su navijači Lejkersa i Niksa koji smatraju da bi Srbin i te kako doprinio njihovim ekipama. Da li će Bogdan zaista kod Dončića ili možda u čuveni "Medison Skver Garden", ostaje da se vidi. Ono što se zna jeste da je trener Tajron Lu nedavno na pitanje zašto mu nije dao minutažu rekao samo "da Bogdanović zna zašto ne igra"...
Rezultati:
- Indijana - Atlanta 108:128
- Filadelfija - Boston 108:109
- Klivlend - Toronto 101:112
- Čikago - Njujork Niksi 135:125
- Memfis - Lejkersi 112:117
- Finiks - Juta 118:96
- Portland - Denver 109:107
- Klipersi - Nju Orleans 126:124
