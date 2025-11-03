"Nećemo odustati od Bogdanovića": Kapiten Srbije frustriran, nije kriv za ovo što mu se dešava

Bogdan Bogdanović proživljava teške dane u NBA ligi.

Bogdan Bogdanović zabilježio je samo dva nastupa u dresu Los Anđeles Klipersa od početka nove sezone. Sjajni šuter se povrijedio tokom Evropskog prvenstva, a iako povreda nije bila teže prirode, nije uspio da se izbori za svoje mjesto u timu. Trener Tajron Lu je u nekoliko navrata davao misteriozne izjave povodom njegovog statusa, a čini se da je sada razjasnio sve dileme.

Problem je što je Bogdanović poslije oporavka od povrede zadnje lože doživio novi peh na pripremama i biće mu potrebno vrijeme da se vrati u prepoznatljiv ritam. Nema mjesta spekulacijama o odlasku, pošto Lu vjeruje u njega.

"Rekao sam Bogdanu isto što sam rekao i Bilu: 'Ne možeš da žuriš. Ne možeš da se ljutiš i budeš frustriran'. Propustili su mjesece treninga. Propuštena je predsezona, pripreme. Čekaćemo ih. Samo neka pronađu ritam, da razrade noge, uđu u pravu kondiciju. Mi ne odustajemo od njih. Ne treba da budu frustrirani", rekao je Lu.

Bogdan je protiv Portlanda bio na terenu 24 minuta, dok je protiv Golden Stejta odigrao samo devet. Uspio je da zabilježi samo dva poena, nije ga služio šut i bilo je evidentno da se muči. Za šansu će morati da se izbori na treninzima, ali nema sumnje da je frustriran zbog ovakvog tretmana.

