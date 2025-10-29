logo
Ovo što trener radi Bogdanu Bogdanoviću je maltretiranje: Niko u NBA nema ovakav slučaj

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Jako čudna situacija za Bogdana Bogdanovića u L.A. Klipersima gdje se nadao većoj ulozi i odgovornosti, ali trenutno je skrajnut.

Loš tretman Bogdana Bogdanovića u Klipersima Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović nalazi se u vrlo neobičnoj situaciji u L.A. Klipersima. Uoči početka sezone, trener mu je rekao da "zna zašto ne igra", poslije čega ga je na čudan način koristio u utakmicama protiv Portlanda i Golden Stejta i teško da sličan slučaj postoji u NBA ligi.

Prethodne noći u porazu L.A. Klipersa od Golden Stejta (98:79), Bogdan Bogdanović je za čudo bio starter, ali to očigledno ništa ne znači kod Tajrona Lua.

Pustio je Bogdanovića da igra prvih sedam minuta utakmice, što je uobičajeno vrijeme izmjene za većinu startera, međutim poslije toga odlučio je da ga više ne uvodi. Preciznije, Bogdanović je ušao još dva minuta samo u "garbidž tajmu" na kraju utakmice koja je već tada bila riješena, pa su priliku dobili igrači "s kraja klupe".

Objašnjenja za sada nema za ovakav tretman, ali jasno je da Bogdanović nije u formi. Nakon što protiv Portlanda nije pogodio niti jedan šut, sada je protiv Golden Stejta postigao dva poena (1/5 iz igre), a imao je još samo jedan skok.


Inače, pobjedu Golden Stejtu doneo je Džimi Batler sa 21 poenom, Stef Kari dodao je 19, dok su tek još Post i Podžijemski bili dvocifreni sa po 12. Što se tiče Klipersa, kod njih je prednjačio Harden sa 20 poena, Lenard je imao 18, a Zubac je ubacio 14 poena i imao 13 skokova.

NBA rezultati 29. oktobar

  • Vašington - Filadelfija 134:139
  • Majami - Šarlot 144:117
  • Milvoki - Njujork 121:111
  • Oklahoma - Sakramento 107:101
  • Golden Stejt - L.A. Klipers 98:79

