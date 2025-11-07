logo
E, ovo je onaj pravi Bogdan Bogdanović: Trener ga mučio i počinje da liči na starog sebe

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Solidna partija Bogdana Bogdanovića prethodne noći u NBA ligi, nakon što se ozbiljno mučio do sada, po povratku iz povrede.

Bogdan Bogdanovi' dao 12 poena u pobjedi Klipersa Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Prethodne noći u NBA ligi odigrala je samo jedna utakmica, ali odlična - Finiks je pobijedio L.A. Kliperse 115:102. To su uradili na pogon Džejlena Grina koga nije bilo osam utakmica i Sansi su ozbiljno patili zbog toga, a čim se vratio ubacio je laganih 29 poena za samo 23 minuta na parketu.

Dobra vijest je da se polako u formu vraća i kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović. Videli smo da se ozbiljno muči ove sezone, možda i jer se požurilo s njegovim povratkom na teren poslije povrede, tako da je ovoga puta kod Tajrona Lua dobio ulogu igrača s klupe. I iskoristio ju je na odličan način Bogdanović, pokazavši da kod njega ne pravi razliku da li je starter ili ulazi s klupe.


Upisao je 12 poena za 29 minuta na terenu (3/8 iz igre), uz još četiri skoka i pet asistencija i jednu blokadu. Kod njega je posebno interesantan detalj da su Klipersi s njim na parketu imali "+10". S Krisom Danom, Derikom Džonsom i Bredlijem Bilom koji su bili starteri to je bilo redom ovako: -27, -25 i -23.

Najbolji igrač Klipersa bio je Ivica Zubac sa 23 poena, sa klupe je još Kem Kristi dodao 17, a osetilo se odsustvo Lenarda i Hardena koji su zbog povreda bili van tima. Kod Sansa, pored Grina, istakao se Devin Buker sa 24 poena i generalno startna petorkaa je ta koja je donijela prevagu.

Sa klupe, Sansi su imali tek 14 poena od osam košarkaša.

