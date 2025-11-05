logo
"Takvog Bogdanovića hoćemo": Bogdan u centru pažnje, svi u Klipersima govore o partiji kapitena Srbije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Los Anđeles Klipersa prokomentarisao je igru Bogdana Bogdanovića

Trener Los Anđeles Klipersa prokomentarisao je igru Bogdana Bogdanovića Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Bogdan Bogdanović odigrao je svoj najbolji meč u novoj NBA sezoni. Pomalo je bilo i iznenađenje vidjeti da je kapiten Srbije na terenu, pošto mu Klipersi dosad nisu davali mnogo šansi, ali sada im je dokazao da je potreban ekipi.

Klipersi nisu uspjeli da ostvare pobjedu, zapravo su se borili samo u prvoj četvrtini, a onda je šampion NBA lige pokazao pravo lice i dodao gas. Vodio ih je naravno aktuelni MVP Šej Gildžes Aleksander sa 30 poena. Ipak, uloga Bogdana Bogdanovića nije bila neprimijećena, a o njoj je govorio i trener Tajron Lu.

"Bio je agresivan, napadao koš. Na pravi način je igrao, donosio dobre odluke u pik-en-rolu i nije se libio da šutira kad je imao priliku. Igrao je bez razmišljanja, igrao je košarku. I to nam je potrebno od njega", rekao je poslije poraza svog tima od Oklahome 126:107.

Bogdan Bogdanović je dobio priliku već u prvoj četvrtini, a svoju rolu imao je posebno u četvrtoj dionici, ali gosti su tada već imali pozamašnu prednost, pa učinak Srbina nije mnogo toga promijenio. Kapiten "orlova" meč je završio sa 11 poena, šest skokova i četiri asistencije za 30 minuta na terenu, što je ujedno i njegov najbolji meč u ovoj sezoni. Nije to bilo sjajno šutersko veče, pošto je za tri poena imao procenat 33 odsto (2-6), ali je bio vrlo dobar u odbrani, što posebno svjedoče skokovi i ukradene lopte, kojih je imao dvije.

Međutim, ovo je bio tek treći meč u novoj NBA sezoni za bivšeg igrača Partizana, što je poprilično zabrinjavajuće. Postojali su navodi da bi Bogdanović mogao da pronađe i novi klub, mada je trener Los Anđeles Klipersa bio izričit u želji da Srbin bude dio tima. "Rekao sam Bogdanu isto što sam rekao i Bilu: 'Ne možeš da žuriš. Ne možeš da se ljutiš i budeš frustriran.' Propustili su mjesece treninga. Propuštena je predsezona, pripreme. Čekaćemo ih. Samo neka pronađu ritam, da razrade noge, uđu u pravu kondiciju. Mi ne odustajemo od njih. Ne treba da budu frustrirani", rekao je Lu.

Bogdanović je prethodno odigrao sve utakmice, najprije protiv Portlanda u kojoj nije upisao poene za 24 minuta na terenu, ali je ostvario pet skokova, doduše uz pet izgubljenih lopti. Nešto bolja partija uslijedila je protiv Golden Stejta kad je za devet minuta postigao jedan koš iz igre za dva poena.



