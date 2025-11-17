"Nećeš ti nigdje": Bogdan Bogdanović dobio suptilnu poruku od trenera poslije krize

Nakon spekulacija da će Bogdan Bogdanović biti trejdovan iz L.A. Klipersa, čini se da je trener Tajron Lu shvatio neke stvari i da će mu dati mnogo veću ulogu.

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović imao je vrlo težak početak nove sezone u L.A. Klipersima i činilo se da ga trener Tajron Lu polako priprema na manju minutažu, a zatim i na trejd. Međutim, čini se da su se stvari između njih dvojice izgladile i sada Bogdanović dobija daleko veću ulogu i minutažu.

Kao da je s posljednje dvije utakmice htio da poruči Bogdanović da "neće on nigdje", pošto je i srpski košarkaš djelovao vrlo nezadovoljno, ali stvari se polako mijenjaju na bolje i to smo vidjeli i i uprkos porazu na gostovanju Bostonu (121:118).

Bogdan Bogdanović je na parketu proveo čak 35 minuta i za to vrijeme upisao je 11 poena, četiri skoka i tri asistencije, igrajući pritom odličnu odbranu, za šta ga je trener Tajron Lu prvenstveno koristio. Uostalom, Bogdanovićeva minutaža je skočila usljed povrede startera Derika Džounsa Džuniora, a važno je naglasiti da su sa srpskim košarkašem na parketu - imali čak +18. Recimo sa Krisom Danom to je bilo -15.

Sve su to stvari koje idu u Bogdanov prilog, posebno jer Klipersi imaju puno problema. Džejms Harden je vođa ekipe i prethodne noći ubacio je 37 (sa samo 40 odsto iz igre), povrijeđen je Kavaji Lenard... Što se tiče Bostona, koji ima najviše problema od svih u NBA, predvodio ga je Džejlen Braun sa 33 poena.

