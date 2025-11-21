logo
Bogdan se vratio u tim, ali Klipersi su užasni: Gube redom, sezona im već sad u kanalu

Bogdan se vratio u tim, ali Klipersi su užasni: Gube redom, sezona im već sad u kanalu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Los Anđeles Klipersi su vratili Bogdana Bogdanovića u tim, ali pobjede nikako da dođu. Za sada imaju samo četiri trijumfa i 11 poraza.

Los Anđeles Klipersi su vratili Bogdana Bogdanovića u tim Izvor: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Bogdan Bogdanović vratio se u tim Los Anđeles Klipersa, ali nema dobrih viesti za ekipu Tajrona Lua. Postigao je šest poena uz tri skoka, a njegov tim je poražen od Orlanda 129:101.

Najbolji na meču bio je Džejms Harden sa 31 poenom, osam asistencija i pet skokova, dok je Ivica Zubac imao dabl-dabl od 14 poena i 19 skokova. Džejlen Sags je imao 20 poena i šest skokova, Tristan da Silva je dao 17, a Dezmond Bejn 15 poena. 

Memfis je savladao Sakramento 137:96, a u razbijanju Kingsa najbolji je bio San Aldama sa 29 poena i pet skokova, dok je bivši centar Partizana Džok Lendejl imao 21 poen i šest skokova. 

Gledali smo produžetak u duelu Milvoki Baksa i Filadelfije i na kraju je tim Seventisiksersa pobijedio 123:114. Tajris Maksi je dao nevjerovatnih 54 poena uz devet asistencija i pet skokova, a sa druge strane Rolins je dao 32 poena uz 14 asistencija. Vratio se na teren i Pol Džordž sa 21 poenom.

U posljednjem meču dana San Antonio je savladao Atlantu 135:126, a Nikel Aleksander Voker je ubacio 38 poena, uz pet asistencija i četiri skoka. Iako nije bilo Viktora Vembanjame, sa 26 poena Foksa, 25 Džonsona i 20 Šampanja San Antonio je došao do pobjede. 

Tagovi

Bogdan Bogdanović NBA liga LA Klipers

