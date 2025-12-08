logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Roditelji me kritikuju što vičem na djecu, neka onda idu na šah": Gurović spomenuo i Željka Obradovića

"Roditelji me kritikuju što vičem na djecu, neka onda idu na šah": Gurović spomenuo i Željka Obradovića

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Milan Gurović objasnio je zašto Željko Obradović viče na svoje igrače i zbog čega su ga kritikovali i roditelji druge djece.

Milan Gurović o kritikama Izvor: MN PRESS

Milan Gurović ima svoju akademiju i tamo radi sa djecom. Priznao je javno da koristi neke metode iz stare škole košarke i tom prilikom je spomenuo i Željka Obradovića. Osvrnuo se na način rada trofejnog stručnjaka i kako sve to koristi i sam u svom radu.

"Željko kada viče, to radi sa razlogom i zato što ti želi dobro, ne zato što te mrzi. Znam to u reprezentaciji kada je bio, objasnio je da nema ništa lično protiv tebe, da hoće da izvuče maksimum i to smo tako shvatali", rekao je Gurović u emisiji "Kida Show".

Otkrio je da je imao zamjerke zbog toga od strane pojedinih roditelja.

"Imao sam poslije kritiku od nekih roditelja zašto vičem na njihovu djecu i da to nije lijepo. Kažem im da idu na šah ili balet, da je tamo mir i tišina, da nije to za tebe. Imam u svojoj hali mural na kom otac grli sina sa loptom i piše 'Sine, idemo kući, nije ovo za tebe'."

"Kako ne mogu da pogode? Pa zato"

Izvor: MN PRESS

Objasnio je Gurović i da vidi jedan problem u današnjoj košarci, a to je da postoje igrači koji ne ostaju poslije treninga da dodatno rade na svojoj igri.

"Boga smo molili da ostane sala prazna, da ostanemo da radimo, da ostaneš i ubaciš 500 lopti. Poslije kako ne mogu da pogode? Pa ne mogu jer ne ostaju da rade dodatno", zaključio je Gurović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milan Gurović Željko Obradović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC