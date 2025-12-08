"Roditelji me kritikuju što vičem na djecu, neka onda idu na šah": Gurović spomenuo i Željka Obradovića

Milan Gurović objasnio je zašto Željko Obradović viče na svoje igrače i zbog čega su ga kritikovali i roditelji druge djece.

Izvor: MN PRESS

Milan Gurović ima svoju akademiju i tamo radi sa djecom. Priznao je javno da koristi neke metode iz stare škole košarke i tom prilikom je spomenuo i Željka Obradovića. Osvrnuo se na način rada trofejnog stručnjaka i kako sve to koristi i sam u svom radu.

"Željko kada viče, to radi sa razlogom i zato što ti želi dobro, ne zato što te mrzi. Znam to u reprezentaciji kada je bio, objasnio je da nema ništa lično protiv tebe, da hoće da izvuče maksimum i to smo tako shvatali", rekao je Gurović u emisiji "Kida Show".

Otkrio je da je imao zamjerke zbog toga od strane pojedinih roditelja.

"Imao sam poslije kritiku od nekih roditelja zašto vičem na njihovu djecu i da to nije lijepo. Kažem im da idu na šah ili balet, da je tamo mir i tišina, da nije to za tebe. Imam u svojoj hali mural na kom otac grli sina sa loptom i piše 'Sine, idemo kući, nije ovo za tebe'."

"Kako ne mogu da pogode? Pa zato"

Izvor: MN PRESS

Objasnio je Gurović i da vidi jedan problem u današnjoj košarci, a to je da postoje igrači koji ne ostaju poslije treninga da dodatno rade na svojoj igri.

"Boga smo molili da ostane sala prazna, da ostanemo da radimo, da ostaneš i ubaciš 500 lopti. Poslije kako ne mogu da pogode? Pa ne mogu jer ne ostaju da rade dodatno", zaključio je Gurović.

