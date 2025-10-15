logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Miličić, Gurović i Radivojević dali punu podršku Alimpijeviću: Žao mi je što je Kokoškov otjeran, a Pešića već polivaju!

Miličić, Gurović i Radivojević dali punu podršku Alimpijeviću: Žao mi je što je Kokoškov otjeran, a Pešića već polivaju!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Bivši reprezentativci Srbije prokomentarisali su izbor novog selektora i dali punu podršku Dušanu Alimpijeviću.

Darko Miličić Izvor: MONDO/Adria Sports Conference

Košarkaška reprezentacija Srbije porazom od Finske u osmini finala završila je učešće na Evropskom prvenstvu, a ovo je ujedno bilo i posljednja utakmica Svetislava Pešića na kormilu nacionalnog tima.

Košarkaški savez Srbije brzo je reagovao i za selektora je postavio Dušana Alimpijevića, sa kojim će već u novembru „orlovi“ početi kvalifikacije za Mundobasket, na kojem bi Srbija mogla da obezbijedi Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.

Svoj komentar o imenovanju Alimpijevića i budućnosti srpske košarke dali su bivši reprezentativci Darko Miličić, Vuk Radivojević i Milan Gurović tokom „Adria Sports Conference“ u Banjaluci.

"Alimpijević je dobar izbor, mlad stručnjak, pun energije, dokazao se na velikim takmičenjeima i zasluženo je postao selektor. Nadam se da će se svi odazvati poslije 'debakla', naravno da imamo budućnost“, kratko je prokomentarisao Gurović.

Podršku Alimpijeviću dao je Vuk Radivojević, nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i bivši reprezentativac Srbije, sada sportski direktor Igokee i naveo još dvojicu trenera koji su prema njegovom mišljenju budućnost srpske košarke.

"Sve pohvale za Duleta. On se dokazao se tokom proteklih godina i uspio da u turskoj ligi napravi rezultate gdje svi znamo koliko velike su finansije i koliko je kvalitetna liga. Na kraju krajeva, kako da napravimo trenera kada mu ne budemo šansu?! Marko Barać, Nenad Stefanović i Alimpijević su po mom mišljenju tri mlada trenera koji imaju perspektivu", rekao je Radivojević.

Izbor Alimpijevića prokomentarisao je i Darko Miličić, a onda se dotakao i bivših selektora.

"Pretpostavljam da je dobar izbor. Ko sam ja da ocijenim?! Savez je tu da bira i pretpostavljam da su napravili dobar posao. Meni je bilo krivo što je Kokoškov prošao kako je prošao što je ispran i otjeran. U svakom slučaju, vidim sad i da se poliva po Pešiću. Mi brzo zaboravljamo drugo mjesto i treće mjesto, sad kreću svakakve priče o Pešiću, koji je legenda košarke. Mene lično nervira što mladi treneri kopiraju starije, pa su kao namršteni, kao i oni raniji treneri. Nemoj da vrištiš, da se mrštitš objasni toj djeci šta treba da objasniš. A oni kopiraju gestikulacije, od Dude, Željka ne daj Bože i to..", rekao je Miličić i nasmijao publiku u Banjaluci.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Adria Sports Conference Darko Miličić Vuk Radivojević Milan Gurović košarka Dušan Alimpijević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC