Miličić, Gurović i Radivojević dali punu podršku Alimpijeviću: Žao mi je što je Kokoškov otjeran, a Pešića već polivaju!

Bivši reprezentativci Srbije prokomentarisali su izbor novog selektora i dali punu podršku Dušanu Alimpijeviću.

Izvor: MONDO/Adria Sports Conference

Košarkaška reprezentacija Srbije porazom od Finske u osmini finala završila je učešće na Evropskom prvenstvu, a ovo je ujedno bilo i posljednja utakmica Svetislava Pešića na kormilu nacionalnog tima.

Košarkaški savez Srbije brzo je reagovao i za selektora je postavio Dušana Alimpijevića, sa kojim će već u novembru „orlovi“ početi kvalifikacije za Mundobasket, na kojem bi Srbija mogla da obezbijedi Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.

Svoj komentar o imenovanju Alimpijevića i budućnosti srpske košarke dali su bivši reprezentativci Darko Miličić, Vuk Radivojević i Milan Gurović tokom „Adria Sports Conference“ u Banjaluci.

"Alimpijević je dobar izbor, mlad stručnjak, pun energije, dokazao se na velikim takmičenjeima i zasluženo je postao selektor. Nadam se da će se svi odazvati poslije 'debakla', naravno da imamo budućnost“, kratko je prokomentarisao Gurović.

Podršku Alimpijeviću dao je Vuk Radivojević, nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i bivši reprezentativac Srbije, sada sportski direktor Igokee i naveo još dvojicu trenera koji su prema njegovom mišljenju budućnost srpske košarke.

"Sve pohvale za Duleta. On se dokazao se tokom proteklih godina i uspio da u turskoj ligi napravi rezultate gdje svi znamo koliko velike su finansije i koliko je kvalitetna liga. Na kraju krajeva, kako da napravimo trenera kada mu ne budemo šansu?! Marko Barać, Nenad Stefanović i Alimpijević su po mom mišljenju tri mlada trenera koji imaju perspektivu", rekao je Radivojević.

Izbor Alimpijevića prokomentarisao je i Darko Miličić, a onda se dotakao i bivših selektora.

"Pretpostavljam da je dobar izbor. Ko sam ja da ocijenim?! Savez je tu da bira i pretpostavljam da su napravili dobar posao. Meni je bilo krivo što je Kokoškov prošao kako je prošao što je ispran i otjeran. U svakom slučaju, vidim sad i da se poliva po Pešiću. Mi brzo zaboravljamo drugo mjesto i treće mjesto, sad kreću svakakve priče o Pešiću, koji je legenda košarke. Mene lično nervira što mladi treneri kopiraju starije, pa su kao namršteni, kao i oni raniji treneri. Nemoj da vrištiš, da se mrštitš objasni toj djeci šta treba da objasniš. A oni kopiraju gestikulacije, od Dude, Željka ne daj Bože i to..", rekao je Miličić i nasmijao publiku u Banjaluci.