"Igrače je doveo Željko, a oni ih izviždali": Ašćerić progovorio o haosu u Partizanu i ponašanju navijača

Selektor Gvineje Nedeljko Ašćerić govorio je o problemima u Partizanu

Izvor: MN PRESS

Selektor Gvineje Nedeljko Ašćerić nije imao dilemu kad je u pitanju utakmica Partizana i Bajerna u kojoj su igrači domaćeg kluba izviždani. Mišljenja su podijeljena, od onih koji podržavaju skoro 20.000 ljudi koji su skandirali bivšem treneru i zviždali igračima, do onih koji osuđuju ovaj postupak. Stav je iznio i Ašćerić.

Od dolaska Željka Obradovića sa klupe Partizana nastupilo je opšte nezadovoljstvo, navijači su riješili da stav pokažu na utakmici protiv Bajerna, koju su mnogi okarakterisali kao vrlo čudan meč. Tokom čitavog susreta smjenjivali su se zvižduci, aplauzi, podrška bivšem treneru...

Izvor: Inaki Esnaola / Gonzales Photo / Profimedia

"Meni se to ništa ne sviđa. Ne sviđa mi se taj odnos navijača prema igračima na utakmici. Partizan mora da bude iznad svakoga i navijači su tu da podrže ekipu. Te igrače je doveo Željko Obradović. On je podnio ostavku, ono što sam ja ispratio da nije više u stanju da kontroliše neke igrače, da je nezadovoljan nekim igračima, da nema više snage što je legitimno i sastavni je dio sporta", rekao je Ašćerić za "Basketball Sphere".

"Možda to nije očekivano, možda to nije dobro za Željka i njegov imidž, ali to je dio života. Partizan mora da nastavi tim putem koji je išao, da ima podršku kakvu je imao. Problem je što je kod nas sve to na život ili smrt, ako nisi sa mnom ti si neprijatelj. Sve se svodi na euforiji i tragediju i to mi se ne sviđa u našem društvu. Sve u životu ima neku alternativu", dodao je trener.