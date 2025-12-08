Ife Lundberg pričao je o odlasku iz Partizana i svemu što se dešavalo dok je bio igrač crno-bijelih, a dobio je pitanje i za odlazak Željka Obradovića.

Izvor: MN PRESS

Partizan je saopštio Ifeu Lundbergu da ne računa na njega i da nije u planovima trenera Željka Obradovića za novu sezonu. Nije trenirao sa timom niti se pripremao za takmičenje, a poslije nekoliko mjeseci čekanja je pronašao novi klub i otišao u Makabi iz Tel Aviva. O dešavanjima u redovima crno-bijelih i problemima je pričao otvoreno.

"Najbolji opis te cijele situacije bila bi riječ rolerkoster. Prošla sezona bila je nesrećna, posebno za mene. Velika su bila očekivanja i moja i klupska. Iz nekog razloga stvari nisu 'kliknule'. Nekad se to dešava. Probao sam da učinim sve što je bilo u mojoj moći da završimo sezonu na pozitivan način, osvajanjem ABA lige, što je bio i jedan od ciljeva", rekao je Lundberg za "BasketNews".

Vidi opis Ife Lundberg prvi put o odlasku iz Partizana: "Moglo je i drugačije..." Košarkaš Crvene zvezde Jago dos Santos i košarkaš Partizana Ife Lundberg. Ife Lundberg Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Gleda na sve to kao na neko iskustvo i nešto iz čega će da izvuče pouke.

"Iskustvo je u životu najbolji učitelj. I kada je dobro i kada je loše. Gledam uvijek kako mogu da naučim iz toga, da dodam nešto novo u svoj život, igru, način razmišljanja. Da vidim kako mogu da napredujem. Sve u svemu, Partizan je dobro iskustvo."

"Mogle su neke stvari drugačije da se riješe"

Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia

Danski košarkaš tvrdi da je situacija na kraju mogla da bude riješena na neki drugi način od onog na koji jeste. Odnosno od toga da mu je Partizan saopštio da ne računa na njega i da se dugo čekalo za rješenje.

"Nisam očekivao to, neke stvari mogle su da budu riješene drugačije. Ipak, to je sada prošlost. Gajim veliko poštovanje prema navijačima i način na koji su me prihvatili, posebno moju familiju. Želim posebno da se zahvalim onima koji su me podržavali u ovom turbulentnom periodu. Mnogo navijača Partizana mi se javilo, poželjeli su mi sreću, tražili su da se vratim i slično. Cijenim tu podršku. Ovo je posao, razumijem to. Djeluje mi da su sada svi srećni i da se radujemo onome što dolazi."

"Žao mi je momaka"

Jedno od pitanja bilo je i u vezi odlaska Željka Obradovića iz Partizana i zvižduka koji su upućeni igračima na meču protiv Bajerna.

"Žao mi je zbog tih momaka koji moraju da prolaze kroz sve što se dešava u Beogradu gdje je košarkaška kultura veoma izazovna za igrače. Kada sam iz Bolonje došao u Partizan svi su me podržavali, zaustavljali su me, tražili fotografiju. Mogu samo da zamislim kako je sada kada je situacija čudnija. Igrači nemaju kontrolu nad onim što se dešava i mogu da se fokusiraju samo na košarku. Na kraju dana želim im samo da budu srećni", zaključio je Lundberg.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:39 Ife Lundberg izjava posle poraza KK Partizan Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)