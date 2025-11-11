logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Partizan sakrio da je Lundberg povrijeđen": Izraelci iznenađeni, otkriveni novi detalji

"Partizan sakrio da je Lundberg povrijeđen": Izraelci iznenađeni, otkriveni novi detalji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Izraelski mediji tvrde da je Partizan prećutao povredu Ifea Lundberga prije njegovog dolaska u Makabi. Otkriveni su i detalji ugovora.

Ife Lunberg povrijeđen Izvor: MN PRESS

Ife Lundberg (30) nastavlja karijeru u Makabiju. Doskorašnji igrač Partizana ima novi klub, ali su tamo navodno ljuti na crno-bijele. Danski košarkaš došao je sa povredom lista, a to je nešto sa čim nisu bili upoznati u izraelskom klubu.

"Makabi je dugo čekao da nađe beka, pronašao ga je, ali neće moći da igra u najmanje tri naredne utakmice (Fenerbahče, Baskonija i Virtus). Tek kada je stigao na preglede požalio se na bol u listu. Pregledi su utvrdili da postoji malo kidanje mišića lista. Važno je naglasiti i da je Makabi bio iznenađen zbog tog problema, jer im Partizan nije dao najnovije informacije, čak ni igrač nije bio svjestan ozbiljnosti povrede", navodi se u tekstu izraelskog "Sport5".

Kratku izjavu o cijeloj toj situaciji dao je i šef struke Makabija Oded Kataš.

"Došao je sa lakšom povredom, ništa pretjerano ozbiljno, ali to utiče na naše planove, jer odlaže povratak na teren. Ne znam koliko ćemo dobiti od njega prije mečeva reprezentacija. Pored njegovih mogućnosti koje svi znaju, donosi i iskustvo, jer odlično zna kako je igrati u Evroligi. Može mnogo da nam pomogne", poručio je Kataš.

Kakav je njegov ugovor?

Izraelski mediji donijeli su i detalje u vezi sa njegovim ugovorom. Makabi će da mu plaća 800.000 dolara do kraja sezone, dok će Partizan da pokrije preostalih 500.000 dolara.

Nije poznato kada bi tačno mogao da debituje za Makabi, ali je realnije da se to dogodi tek krajem mjeseca. Podsjetimo, Lundberg nije prošao pripreme sa Partizanom, saopšteno mu je da klub ne računa na njega i proveo je to vrijeme u Danskoj na treninzima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ife Lundberg KK Partizan Makabi Tel Aviv

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC