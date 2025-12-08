Trener Crvene zvezde Saša Obradović govorio je o "vječitom derbiju" koji očekuje njegovu ekipu

Izvor: Screenshot/YouTube/@KKBosnaBHTelecomSarajevo/MN Press

Crvena zvezda je pobijedila Bosnu u 9. kolu ABA lige i tako trijumfom najavila "vječiti derbi". S druge strane, Partizan je nanizao dvije pobjede - jednu u Evroligi, jednu u regionalnom takmičenju - ali sve to bez trenera Željka Obradovića koji je u turbulentnoj sedmici za nama podnio ostavku i napustio tim. Trener crveno-bijelih nije želio detaljno da komentariše probleme u komšijskom klubu,

"Ne bih više toliko komentarisao Partizan i šta se radi kod njih. Više bih volio da sam fokusiran na ono što se radi kod mene u ekipi", rekao je Obradović posluhe pobhede Zvezde nad Bosnom novinarima u Sarajevu.

Trener Crvene zvezde najavio je i veliko pojačanje u svom timu: "Biće dobro to što će Izundu biti u ekipi, što ćemo imati još jednog čovheka u rotaciji. Moramo da damo maksimum, šta to znači rezultatski - vidhećemo. Znamo gdhe idemo, znamo šta nas čeka, očekujem pravi derbi", završio je Saša Obradović.

Kakve probleme ima Zvezda pred Partizan?

Vidi opis "Znamo gdje idemo, znamo šta nas čeka": Sašu pitali za Željka Obradovića, evo šta je rekao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

U susretu sa Bosnom Saša Obradović nije mogao da računa na Čimu Monekea i Ognjena Dobrića, a čini se da situacija nije dobra i sa Džavonte Grejemom. "Grejem se požalio na bol u listu, ali vidhećemo o čemu se radi. Videćemo i za Monekea i Dobrića, situaciju ne bih komentarisao pošto nije objavljena", dodao je trener.