Roditelji, naučite ovu lekciju od najvećeg: "Novak to zna najbolje, zato je rekao Srđanu da se skloni"

Patrik Muratoglu je govorio o Novaku Đokoviću i njegovoj odluci da nikada ne bude trener svog sina Stefana. Kaže da je to nešto na čemu svi roditelji treba da nauče lekciju.

Izvor: MN PRESS

Gledali smo kako Novak Đoković osvaja titulu u Atini uz veliku podršku svog sina Stefana koji ga je sa tribina sve vrijeme bodrio. Kada je nakon toga Novak otišao na intervju kod Pirsa Morgana, pričao je o tome da Stefan obožava da igra tenis i da pomno prati sport.

Sada je poznati teniski trener Patrik Muratoglu pričao o Novaku, Stefanu, tenisu i tome šta je najpametnije da uradi jedan tako uspješan roditelj kada mu se dijete zaljubi u njegov sport.

"Prošle nedjelje u emisiji Pirsa Morgana Novak Đoković je rekao nešto nevjerovatno mudro o njegovom sinu koji 'ima dobre teniske gene' i koji je strastven. 'Hoću da budem njegov otac, neću da mu budem trener.' Mislim da svaki roditelj u sportu treba to da čuje", rekao je Muratoglu.

Stefane, ostavi se tenisa

Muratoglu, koji je u karijeri trenirao ogroman broj najvećih svjetskih teniskih zvijezda, naglasio je da je njegov savjet Stefanu da ne pokušava da postane teniser.

"Sve što je Novak rekao ima savršenog smisla. Kad bih ja savjetovao njegovog sina, rekao bih mu da nikada ne pokušava da postane profesionalni teniser. Ne zato što nije talentovan, nego zato što postoji nerealno velika planina na koju treba da se popne. Ipak, ako Novakov sin izabere taj put, onda je Novakov pristup idealan. Podržaće ga 100 odsto i vjerovaće u njega. Biće mu podrška, ali neće ga trenirati. Naravno, postoje izuzeci, ali to su izuzeci", objasnio je Muratoglu.

On je naglasio da su uloge trenera i oca različite, a da će Novak najbolje pomoći Stefanu ako mu bude pronašao najboljeg trenera, a on ostane - tata.

"To je misija svakog roditelja, a treniranje nije podrška. Treniranje je druga stvar. Najveći broj roditelja koji treniraju svoju djecu ne rade to zbog djeteta, nego zato što hoće da budu dio priče. A nisu sposobni da to rade. Nemaju adekvatnu distancu, iskustvo, emotivni odmak koji je potreban. Novak to zna bolje od bilo koga. Njegov otac je bio uključen u njegovu karijeru na početku i u jednom trenutku mu je Novak rekao: 'Molim te, pusti me. Moram da se izgradim kao osoba. Potreban si mi kao otac, ne kao trener.'

To je ono što može da postane opasno. Kada gubiš, što se stalno dešava, postoji emotivna negativnost. Nema tampon zone, to uništava odnose svaki dan. A odnos roditelja i djeteta je mnogo bitniji od teniskog rezultata. Ja sam to preživio: moja djeca igraju tenis i odmah sam odlučio da ih nikada neću trenirati. Ne zato što ne znam kako, nego zato što to nije ono što im je potrebno od mene. Njima je potrebna emotivna stabilnost, bezgranična podrška. Novak će pomoći svom sinu, ali pametnije. Tako što će ga okružiti pravim ljudima, najboljim trenerima i fitnes ekspertima. On to zna najbolje od svih u tenisu", završio je Muratoglu.