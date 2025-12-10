Đoković ide po nestvaran podvig na Australijan openu: Uradio je to Federeru i Nadalu 2008, zašto ne bi opet?

Srpski teniser Novak Đoković kreće u pohod na 11. titulu na Australijan openu, može li da sruši Sinera i Alkaraza?

Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pokušaće da ispiše nove stranice istorije na Australijan openu gdje je rekorder sa 10 titula. Ukoliko bi ponovo podigao trofej na mjestu najvećeg uspjeha, to bi mu bila ukupno 25. velika titula, a podatak da je u Melburnu pobijedio čak 91 odsto mečeva koje je ograo dovoljno govori o tome koliko je bio dominantan na prvom grend slemu u sezoni.

Ispred sebe imaće jako zahtjevan zadatak i za glavne konkurente trenutno najbolje tenisere na Turu Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, ali će okršaje sa njima izbjeći makar do polufinala.

Iako su mnogi skeptični da je kadar za novi podvig na Australijan openu, nakon osvajanja 101. titule u Atini i njegovih optimističnih izjava, polako su priče o penzionisanju utihnule. Činjenica je da je Novak i dalje igra na jako visokom nivou uprkos godinama, ali vladavina Sinera i Alkaraza mora biti prekinuta makar nakratko. Zašto to ne bi učinio Đoković?

Šta nam poručuje Novak Đoković?

Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Srpski as nije bio previše optimističan po pitanju nastavka svoje karijere kada je triput gubio u polufinalima grend slemova.

"Izgubio sam tri od četiri grend slem turnira u polufinalu protiv ovih momaka, tako da su jednostavno previše dobri, igraju na zaista visokom nivou", rekao je Đoković nakon poraza od Alkaraza u polufinalu rezultatom 6:4, 7:6(4) 6:2 u Njujorku i dodao:

"Mislim da sam imao dovoljno energije da se borim protiv njega i da pratim njegov ritam dva seta. Poslije toga sam bio iscrpljen, a on je nastavio. To je otprilike ono što sam osjetio ove godine i sa Janikom (na Rolan Garosu i Vimbldonu). Igra na tri dobijena seta mi veoma otežava da igram protiv njih. Pogotovo ako je u pitanju završnica grend slema", iskren je bio Đoković, ali je u njegovim riječima bilo dosta razočaranja jer je po četvrti put zaredom izgubio u polufinalu.

Pored toga što se plasirao u sva četiri polufinala grend slem turnira, što ga čini najstarijim igračem u Open eri koji je postigao taj podvig, Đoković je takođe osvojio još dvije ATP titule u singlu, početkom godine u Ženevi i u finišu sezone u Atini.

Da je još uvijek rano za penziju bilo je jasno kada je poslije žestoke borbe u tri seta savladao Lorenca Muzetija u finalu turnira u Atini i to je bio četvrti igrač iz Top 10 kojeg je uspuo da nadigra.

"Ne odustajem od grend slem titula. Nastaviću da se borim i pokušavam da dođem do finala i borim se bar za još jedan trofej. Ali to će biti veoma težak zadatak. Još uvijek uživam u uzbuđenju takmičenja. Ponovo sam dobio nevjerovatnu podršku publike na terenu. Zaista sam uživao. To je jedan od najvećih razloga zašto nastavljam dalje", rekao je Srbin.

Dok je Siner pobijedio u njihovih posljednjih pet susreta, Đoković ima bolji skor protiv Alkaraza koga je pobijedio četiri puta u posljednjih šet okršaja.

Istorija koja bi mogla da se ponovi

Alkaraz i Siner

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Nema sumnje da će neko morati da prekine vladavinu Sinera i Alkaraza na grend slemovima, a osvojili su ih kombinovano osam. Posljednji veliki turnir je osvojio upravo Đoković, što je bio US open 2023. godine.

Uspio je to 2008. godine kada su Federer i Nadal zajedno nanizali 11 uzastopnih velikih titula, zašto je bi još jednom napravio isti podvig?

"Najveće razočaranje za Novaka prošle godine bilo je kada je pobijedio Alkaraz na Australijan openu, a zatim je morao da odustane od polufinala protiv Zvereva zbog povrede. Ako se plasira u finale, u jednom meču je sve moguće. Sada će mu vjerovatno biti potrebo malo sreće da osvoji grend slem jer mora da pobijedi obojicu. Ono što nikada neću uraditi jeste da otpišem velikog šampiona. To sam radio u prošlosti i nije mi dobro išlo", rekao je nedavno legendarni Greg Rusedski koji je najavio ovakav scenario.