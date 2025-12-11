Novak prihvatio izazov u Kopenhagenu: Snimak podijelio na mrežama i "zapalio" internet

Novak Đoković nedavno je posjetio Kopenhagen i iskoristio priliku da se okupa u ledenom kanalu.

Novak Đoković (38) posjetio je Kopenhagen i tom prilikom na društvenim mrežama podijelio brojne fotografije i snimke. Među njima najveću pažnju izazvalo je kupanje u hladnom kanalu.

Glavni grad Danske očigledno je inspirisao Novaka Đokovića, odlučio je da obiđe grad, potom na društvenim mrežama podijelio najupadljivije utiske, pa je tako kroz niz fotografija i raznim nagovještajima pomagao pratiocima da pogode gdje se nalazi. Na kraju je podijelio fotografiju iz aviona, sa panoramom grada i otkrio gdje je proveo odmor.

Novak Djokovic takes a dip in ice cold water in Denmark…



Goat getting ready for 2026https://t.co/3H9yWmjmKfpic.twitter.com/Athb7fcQqT — SK (@Djoko_UTD)December 10, 2025

Najzanimljivije je bilo gledati snimak Novaka Đokovića koji se kupa u ledenom kanalu. Kako je i sam napisao: "Nakon jutarnjeg trčanja drugi više vole da se okupaju u ledenom kanalu" i video snimkom demonstrirao kako je ušao u hladnu vodu. Kupanje u hladnoj vodi je tradicija u Kopenhagenu, a kako je Đoković poznat kao neko ko uvijek želi da ispoštuje zemlju u kojoj se nalazi i ovog puta nije odolio.

Zašto je Novak Đoković u Kopenhagenu?

Mnogi vjeruju da je Srbin na put otišao zbog odmora, dok drugi nagađaju da je u pitanju poslovna saradnja. Ono što je bio nagovještaj je to da je kupio 2022. farmaceutsku firmu u Danskoj. Bilo kako bilo, jasno je da se Novak divno proveo tokom posjete Kopenhagenu, a opisi koje je postavljao na fotografijama to najbolje opisuju.

"Hajde da vidim da li možete da pogodite gdje sam. To je mjesto gdje ima mnogo ljubavi, mnogo rukavica, što pomaže ako zaboravite da spakujete par. Takođe, ovo mjesto je učinilo da se osjetim na momente malim, ovdje je živio Hans Kristijan Andersen, ovdje prodaju sjajne sokove, imaju sjajne rekete. Ljudi ovdje vole da klizaju, a poslije ranih jutarnjih trčanja neki vole da uskoče u ledeni kanal. Počinje veoma da liči na Božić. Do sljedećeg puta, Kopenhagene", napisao je Novak Đoković.

Novak će još neko vrijeme odmarati i oporavljati se od povreda, a onda ga očekuju pripreme za prvi grend slem u sezoni - Australijan open. Turnir je na programu od 12. januara.