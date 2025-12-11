Đoković natjerao sve da pogađaju gdje je: "Hajde da vidim da li ćete znati"

Novak Đoković pozvao pratioce na društvenim mrežama da pogađaju gdje se nalazi.

Izvor: Instagram/DjokerNole

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković (38) provodi odmor van sezone i u Kopenhagenu, u kojem je po svemu sudeći veoma uživao prethodnih dana. Objavio je na svojim društvenim mrežama fotografije na kojima se vidi da uživa u tom danskom gradu, gdje je kao turista obilazio ulice, fotografisao i sebe i arhitekturu, a poslije jutarnjih treninga uskakao u hladnu vodu.

"Hajde da vidim da li možete da pogodite gdje sam. To je mjesto gdje ima mnogo ljubavi, mnogo rukavica, što pomaće ako zaboravite da spakujete par. Takođe, ovo mjesto je učinilo da se osjetim na momente malim, ovdje je živio Hans Kristijan Andersen, ovdje prodaju sjajne sokove, imaju sjajne rekete. Ljudi ovdje vole da klizaju, a poslije ranih jutarnjih trčanja neki vole da uskoče u ledeni kanal. Počinje veoma da liči na Božić. Do sljedećeg puta, Kopenhagene", napisao je Novak Đoković.

Pogledajte kako je izgledao Novakov odmor na sjeveru:

Novakov odmor trajaće još nekoliko sedmica do iščekivanog početka sezone u januaru, gdje će tradicionalno nastupiti na Australijan openu od 12. januara, sa ambicijom da osvoji svoj 11. grend slem trofej u Melburnu.