Zvezda "pokvarila" superkompjuter: Proljeće je već tu, ali nada se zove "dva odsto"

Evo kako stoje šanse Crvene zvezde da obezbijedi proljeće u Evropi, kao i da direktno prođe u osminu finala Lige Evrope.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda je pobjedom protiv Šturma u gostima (1:0) stigla do trećeg uzastopnog trijumfa u Ligi Evrope, tako da je drastično promijenila svoju poziciju na tabeli. Poslije tri kola, vidjeli smo da je Zvezda na jednom bodu osvojenom protiv Seltika (imala je uz to poraze protiv Porta i Brage), kada je čak i superkompjuter davao minimalne šanse za prolazak dalje.

Međutim, da fudbal nije matematika - vidjeli smo baš na primjeru Crvene zvezde koja je mimo svih očekivanja potom osvojila devet bodova i popela se u gornji dom na tabeli, odakle se vidi proljeće u Ligi Evrope.

Koliko je Zvezda bliza nokaut fazi?

Kratko i jasno - jako je blizu. Crvena zvezda ima deset bodova i trenutno se nalazi na 17. mjestu na tabeli, a 24 tima idu dalje. Kako analizira specijalizovani profil "Football Meets Data", Zvezda ima 99 odsto šansi da prođe u šesnaestinu finala Lige Evrope, odnosno samo čudo može da je udalji od ovog mjesta.

[ UEL race for Top 8/24 - as of 12 Dec]



Change in Top 8:



IN: Braga

OUT: Stuttgart



Change in Top 24:



IN: Young Boys

OUT: Basel



Full probabilities and scenarios available in our FMD Simulatorpic.twitter.com/ftJZEWEFWQ — Football Meets Data (@fmeetsdata)December 12, 2025



"Superkompjuter" pak kaže i da ima šanse za direktan prolaz u osminu finala, ali to će biti mnogo teže. Da bi se probila u najboljih osam, što donosi jednu fazu manje, Zvezdi će biti potrebne dvije pobjede do kraja i da se uz to poklope rezultati.

Za to, "Superkompjuter" daje Zvezdi dva odsto šanse. Izvodljivo ili ne?

S kim Zvezda igra do kraja?

Liga Evrope ide sada na pauzu do kraja januara, kada će Zvezda odigrati i dvije preostale utakmice u kojima će gledati da potvrdi prolazak u narednu fazu takmičenja. Jedna je lakša, a druga ni blizu kao da se igrala u septembru...