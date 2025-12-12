Crvena zvezda ima dva razloga za optimizam: Malme uopšte neće učiti za januarski rok

Fudbaleri Crvene zvezde biće favoriti protiv Malmea, u meču koji bi mogao da ih približi Top 8 ekipama u Ligi Evrope.

Izvor: LUDVIG THUNMAN/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Porta savladali su Malme (2:1), narednog protivnika Crvene zvezde u Ligi Evrope. Oba gola za portugalski tim na stadionu "Dragao" postigao je Samu i to u razmaku od šest minuta, dok je počasni pogodak švedskog tima bio autogol Franciska Moure u samom finišu meča. Ovaj rezultat ostavio je Malme gotovo bez ikakvih šansi da se domognu nokaut faze.

To je jedna od dobrih vijesti koje je Crvena zvezda dobila Šturm, pošto Šveđani u januarskim mečevima neće imati imperativ pobjeda, pa bi u preostala dva meča mogli da uđu opuštenije. Posebno kada se zna da im te utakmice dolaze usred pripremnog perioda za prvenstvo koje im počinje tek u martu! Zbog toga što igraju u sistemu proljeće-jesen, odnosno tokom jedne kalendarske godine odigraju cijelu sezonu - fudbaleri Malmea su prvenstvo završili prije mjesec dana, a naredno će početi više od mjesec i po dana nakon Zvezdinog gostovanja.

Malme je košmarnu sezonu u domaćem prvenstvu završio utakmicom koja je odigrana devetog novembra, a nakon tog meča Zvezdin naredni protivnik je zauzimao šesto mjesto na tabeli - što je daleko ispod očekivanja navijača i svih u klubu. Dvadesetak dana nakon tog meča Malme je izgubio na gostovanju Notingem Forestu, zatim je poražen od Porta, a u januaru će igrati protiv Crvene zvezde na svom terenu i Genka u gostima. Više od 20 dana kasnije Malme će igrati mečeve u Kupu Švedske protiv niželigaških timova, što znači da Crvenu zvezdu sigurno neće dočekati u dobrom takmičarskom ritmu.

Nakon prvih šest kola u grupnoj fazi Lige Evrope, ekipa Malmea ima samo jedan osvojen bod. Oni su do sada poraženi od Ludogoreca (2:1) i Viktorije Plzen (3:0), zatim su remizirali protiv zagrebačkog Dinama (1:1) zbog gola duboko u nadoknadi, a na to su se nadovezali neuspjesi protiv Panatinaikosa (1:0), Notingem Foresta (3:0) i Porta.



