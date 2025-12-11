Ovako su Terzić i legende Zvezde slavili u Gracu: Pogledajte fotografiju iz lože stadiona Šturma

Veliku pobjedu Crvene zvezde proslavili su klupski čelnici i legendarni igrači.

Izvor: FK Crvena zvezda

Crvena zvezda je pobijedila Šturm u Gracu golom Mirka Ivanića, a to su znali da proslave i klupski čelnici! Na fotografiji nastaloj u svečanoj loži stadiona austrijskog šampiona trijumf crveno-bijelih slavila je delegacija koja je na ovo gostovanje krenula iz Beograda.

Pored predsjednika Svetozara Mijailovića, generalnog direktora Zvezdana Terzića i sportskog direktora Mitra Mrkele tu su bile i klupske legende poput Dušana Savića, Boška Đurovskog i Vladimira Petrovića Pižona - treće Zvezdine zvijezde.

Izvor: FK Crvena zvezda

Podsjećamo, Crvena zvezda nakon pobjede u Gracu ima deset osvojenih bodova, a to bi moglo da bude dovoljno za evropsko proljeće. Međutim, crveno-bijele čekaju još utakmice protiv Malmea u gostima i Selte iz Viga u Beogradu, gdje će moći da se potvrdi dobar plasman i osvoje novi bodovi.

