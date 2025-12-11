logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovako su Terzić i legende Zvezde slavili u Gracu: Pogledajte fotografiju iz lože stadiona Šturma

Ovako su Terzić i legende Zvezde slavili u Gracu: Pogledajte fotografiju iz lože stadiona Šturma

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Veliku pobjedu Crvene zvezde proslavili su klupski čelnici i legendarni igrači.

Slavlje Crvene zvezde u Gracu Izvor: FK Crvena zvezda

Crvena zvezda je pobijedila Šturm u Gracu golom Mirka Ivanića, a to su znali da proslave i klupski čelnici! Na fotografiji nastaloj u svečanoj loži stadiona austrijskog šampiona trijumf crveno-bijelih slavila je delegacija koja je na ovo gostovanje krenula iz Beograda.

Pored predsjednika Svetozara Mijailovića, generalnog direktora Zvezdana Terzića i sportskog direktora Mitra Mrkele tu su bile i klupske legende poput Dušana Savića, Boška Đurovskog i Vladimira Petrovića Pižona - treće Zvezdine zvijezde.

Izvor: FK Crvena zvezda

Podsjećamo, Crvena zvezda nakon pobjede u Gracu ima deset osvojenih bodova, a to bi moglo da bude dovoljno za evropsko proljeće. Međutim, crveno-bijele čekaju još utakmice protiv Malmea u gostima i Selte iz Viga u Beogradu, gdje će moći da se potvrdi dobar plasman i osvoje novi bodovi.

Pogledajte

01:09
Slavlje Crvene zvezde u Gracu
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Liga Evrope Šturm

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC