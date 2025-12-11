Zvezdin vezista Timi-Maks Elšnik bio asistent u velikoj pobjedi crveno-bijelih u Austriji

Izvor: TV Arena sport/screenshot

"Imamo više zona gdje napadaju naši igrači, zavisi od centaršuta gdje lopta leti. Tamo je trebalo neko da se nađe. Lijepo što smo postigli iz prekida i da nam je taj gol donio pobjedu", rekao je Elšnik poslije utakmice za TV Arena sport.

Rekao je vezista da su crveno-bijeli dobro znali šta ih čeka.

"Bilo je teško, to smo i očekivali. Imaju dva Slovenca, dva drugara i dosta pratim kako igraju. Dosta pratimo njihovu ligu, igraju gore-dole, greška nije bitna, samo se gura naprijed ka našem golu i dosta je opasno za vezne igrače i odbranu, stalno ti igrači ulijeću iza leđa, moraš biti oprezan, ali dobro smo se snašli. Teren nam nije omogućavao da spustimo loptu, možda nije bio najljepši način, ali smo uspjeli ono zbog čega smo došli u Grac."

"Uradili smo i dosta loših stvari u prvenstvu"

Vidi opis "Koliko je potrebno bodova za Top 8?" Elšnik namjestio gol za Zvezdinu pobjedu, ali jedno ga žulja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 20 / 20

Zvezda je sa tri uzastopne pobjede u odličnoj situaciji u bori za plasman u plej-of. Na tabeli je sada nadomak grupe od osam prvoplasiranih timova, koji će direktno u osminu finala. Uz priču o Evropi, Elšnik priznaje da mu smetaju kiksevi u Superligi, zbog kojih je Zvezda druga.

"Vezali smo tri pobjede zaredom, malo je ljudi u to vjerovalo poslije prve četiri utakmice, da možemo tako da preokrenemo. Još nam je Lil kao najveće ime došao na Marakanu. Moramo biti svjesni i koliko smo loših stvari uradili u prvenstvu. Teško je biti aktivan na tri fronta, u Kupu, ligi i Evropi. Jeste Evropa ta koja donosi najviše novca, ali prvenstvo... Ako si šampion, donosi ti Evropu. Moramo se uozbiljiti da nadoknadimo bodove koje smo u prošlih mjesec i po izgubili."

Naglasio je Slovenac da crveno-bijeli ne mogu biti opušteni nakon urađenog pred mečeve protiv Malmea 22. januara i Selte 29. januara.

"Lakše se diše u Evropi, ali ima tu još dvije utakmice do kraja i nema tu stajanja. Možda sad možemo razmišljati o nečem većem. Ako dobijemo posljednje dvije... Ne znam koliko će matematički biti potrebno bodova za prvih osam? Da odmah preskočimo prvo kolo - bio bi to veliki uspjeh. Idemo utakmicu, po utakmicu. Danas ćemo proslaviti, pa ćemo se fokusirati već sutra na vikend."