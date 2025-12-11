logo
Na tabeli se vidi Zvezdino proljeće u Evropi: Treća pobjeda u nizu i najveća do sada, evo i zašto!

Na tabeli se vidi Zvezdino proljeće u Evropi: Treća pobjeda u nizu i najveća do sada, evo i zašto!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Crvena zvezda ostvarila veliku pobjedu protiv Šturma u Ligi Evrope.

Crvena zvezda blizu plasmana u osminu finala Lige Evrope Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia / flashscore.com

Crvena zvezda je treći put u nizu pobijedila u Ligi Evrope i sa osvojenih 10 bodova dodatno uvećala šanse da prođe u plej-of. Golom glavom Mirka Ivanića, šampion Srbije slavio je protiv Šturma u Gracu i sada je na samo bod od prvih osam, što donosi direktno mjesto u osmini finala.

Zvezda je sjajno privela kraju evropsku jesen, jer je redom pobjeđivala Lil (1:0) i FSCB (1:0) na "Marakani", a sada je slavila prvi put i u gostima, takođe 1:0! Uz septembarski remi protiv Seltika kod kuće (1:1), sabrala je dovoljno bodova da mirnije dočeka 22. januar i gostovanje Malmeu u pretposljednjem kolu ligaške faze.

Uspjeh u tom meču bi potpuno otvorio vrata Zvezdinom plasmanu u evro-proljeće, a u posljednjem kolu, na svom terenu, crveno-bijeli dočekuju razigranu Seltu.

Poslije velikih muka u Superligi, u kojoj već mjesecima ne može da ustali formu, Zvezda ipak dočekuje zimsku pauzu u Evropi sa optimizmom, jer samo od nje zavisi da li će igrati i u nokaut fazi drugog po snazi evro-takmičenja.



Standings provided by Sofascore

Pogledajte kako je izgledao Zvezdin meč u Gracu: 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Liga Evrope

