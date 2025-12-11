logo
"Trpio je godinu dana, možda sam bio nepravedan": Milojević dobro zna šta je prošao junak Zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević biranim riječima govorio o kapitenu Mirku Ivaniću.

Vladan Milojević o Mirku Ivaniću Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević upisao je još jednu veliku evropsku pobjedu, a uspjeh protiv Šturma u Gracu donio mu je kapiten Mirko Ivanić. Ofanzivac Zvezde bio je jedini strijelac na izuzetno zahtjevnom gostovanju šampionu Austrije i zbog toga je Milojević morao posebno o njemu da priča.

Sada je njihova saradnja izuzetna, ali u prvom mandatu Zvezdinog trenera to nije bilo tako. Kada je Vladan Milojević predvodio Crvenu zvezdu, a Mirko Ivanić tek stigao iz BATE Borisova, kreativni ofanzivac nije uspijevao da se uklopi u kalupe i ispuni zahtjeve šefa stručnog štaba. Milojević za to krivi i sebe, odnosno smatra da je bio nepravedan.

"On je skromno dijete, možda van svjetala reflektora i javnosti. Pravi je lider. Došao je u mom prvom mandatu, sjećam se i kako je došao i kako je bio i koliko je trpio u tih godinu dana, možda sam i ja bio negdje nepravedan prema njemu, jer smo imali u tom trenutku Marka Marina, pa smo pokušavali da ga razigravamo na poziciji koja nije njegova. Imao je težak period, velike sumnje u njega, ali izdigao se i kvalitet uvijek dođe na sebe. Zajedno sa Saletom Kataijem je blago Zvezde i sigurno će ostati upamćen u istoriji kao igrač koji je ostavio dubok trag i pečat svojim igrama, golovima i ponašanjem", rekao je Milojević.

Drugi mandat Vladana Milojević potpuno je drugačiji. Mirko Ivanić je sada kapiten, jedan od lidera tima i na terenu i u svlačionici, a već se može reći i da je klupska legenda zbog broja golova, asistencija, trofeja, velikih evropskih pobjeda i uspjeha. Crvenu zvezdu je poveo kao novom dobrom rezultatu u Evropi, jer se nakon njegovog gola vidi nokaut faza.

