Zvezda pobijedila pred velikanima "Marakane": I Milko Đurovski uz legende crveno-bijelih u Gracu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Velikani Zvezde u loži bodrili ekipu protiv Šturma u Gracu

Velikani Zvezde u loži bodrili ekipu protiv Šturma u Gracu Izvor: Instagram/zvezdine_legende

Crvena zvezda pobijedila je Šturm u Gracu i napravila ogroman korak ka evropskom proljeću, a meč su gledali i velikani crveno-bijelih. Na stadionu "Grac Libenau" bili su i četvrtka Zvezdina zvijezda Vladimir Petrović Pižon, legendarni napadač crveno-bijelih Dušan Savić, kao i braća Đurovski, Boško i Milko.

Poslije meča, bivši asovi crveno-bijelih slavili su u društvu generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića, koji je sa njima nazdravio uspjehu i desetom evropskom bodu ove jeseni u Ligi Evrope.

Asovi iz lože nosili su Zvezdin dres sedamdesetih i osamdesetih i u njemu pisali istoriju kluba. Boško Đurovski bio je među herojima pobjede protiv Reala, 1987. godine, Milko Đurovski (62) takođe se upisao u istoriju kluba i kao tinejdžer igrao i u čuvenom pohodu na finale Kupa UEFA 1979, kada su Pižon i Savić bili među nosiocima igre. Debitovao je sa samo 16 godina u velikoj pobjedi Zvezde protiv Herte u polufinalu, pred 95.000 gledalaca na Marakani i uz herojsku ulogu Dušana Savića.

Potom je 1986. prešao u Partizan u jednom od najkontroverznijih transfera u istoriji jugoslovenskog fudbala i "vječitog" rivalstva, a nakon karijere je isticao da je sve vrijeme bio zvezdaš.

"Uvijek navijam za Zvezdu, okorjeli sam zvezdaš"

Izvor: MN PRESS

"Uvijek navijam za Zvezdu, tako je bilo i kad sam bio u Partizanu. Čim se završi meč, ja pitam šta je radila Zvezda. Zvezdaš sam okorjeli, ne mogu da navijam za Partizan iako sam četiri godine tamo proveo, drag mi je, ali to ne može da se poredi", rekao je Đurovski u jednom intervjuu prije nekoliko godina.

On je u društvu bivših asova Zvezde uživao u velikoj pobjedi i najavi još većih mečeva u januaru, protiv Malmea u gostima 22. januara i nedjelju dana kasnije na "Marakani" protiv Selte, u posljednjem kolu ligaške faze. 

Tagovi

FK Crvena zvezda Liga Evrope Šturm

