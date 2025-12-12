"Nije mi jasno zašto je VAR poništio penal": Trenera Šturma peče poraz od Crvene zvezde

Austirjski stručnjak Jirgen Zaumel istakao je da ne zna zašto je VAR poništio penal za njegov tim protiv Crvene zvezde.

Izvor: Jane Barlow, PA Images / Alamy / Profimedia

Crvena zvezda je upisala veliku evropsku pobjedu u Gracu. Golom Mirka Ivanića poražen je Šturm, u veoma zahtevnom i neizvjesnom meču, koji je svojim odluka obilježila i VAR tehnologija. Glavni arbitar meča nije imao adekvatnu pomoć svojih saradnika na terenu, pa su greške linijskog sudije morali da ispravljaju momci iz VAR sobe.

To je zasmetalo Jirgenu Zaumelu, kojem nije jasno zašto je poništen penal koji je dosuđen za njegov tim. Šturm je osvojio loptu nakon faula nad Tomašom Hendelom, koji je pokušao da se zagradi i loptu pusti u aut, a 70 metara odatle Felisio Milson je napravio neoprezan star nakon kojeg je Poljak pokazao na bijelu tačku. Ipak, VAR je pomogao Zvezdi, a sudija je nakon gledanja snimka promijenio odluku i dosudio faul nad portugalskim igračem.

"Iskoristili su tu šansu, iskusan su tim. Mi naše šanse nismo iskoristili, mogao je da nam bude sviran i taj penal. Sve u svemu, ostaje žal što nismo stigli do boljeg rezultata. Nije mi jasno zašto se VAR vratio na tu situaciju, na taj trenutak prije penala, jer je to bio običan duel. Blizu je bio i četvrti sudija", zaključio je nekadašnji reprezentativac Austrije.

Zaumelu nije bilo jasno zašto VAR mijenja odluke na terenu, a nije mu bilo jasno ni šta Zvezda radi tokom ovog meča. U analizi poslije utakmice istakao je u prvi plan da nije očekivao toliko defanzivnu igru Crvene zvezde, iako je srpski šampion bio gotovo u potpunosti ravnopravan sa njegovim timom, uz neophodnu dozu opreza.

"Rezultat je razočaravajuć, mogli smo mnogo više, morali smo da dođemo do boljeg rezultata, ali igrom tima sam generalno zadovoljan. Bilo je faza u drugom poluvremenu gdje je Zvezda igrala dobro. Bilo je faza u drugom dijelu gdje smo griješili u predaji lopte i pasovima. Naravno, nismo očekivali da ćemo igrati na jedan gol, ipak je Zvezda kvalitetan i iskusan tim. Željeli smo više, ali nažalost nismo uspjeli do toga da dođemo", rekao je trener Jirgen Zaumel nakon poraza od crveno-bijelih.

Crvena zvedza ima deset bodova nakon šest odigranih mečeva i u veoma je dobroj poziciji da i u nokaut fazi Lige Evrope igra na međunarodnoj sceni. Do kraja grupne faze ostali su joj gostovanje Malmeu i meč protiv Selte u Beogradu. Sa druge strane, Šturm je na četiri osvojena boda i ima minimalne šanse - mora da pobijedi obje utakmice do kraja i da mu se poklope drugi rezultati.