Ajaks - Vojvodina 8:2: "Stara dama" nije ni blizu Evrope

Dva puta po 4:1 za Ajaks u dvomeču sa Vojvodinom koja je ispala iz Evrope i pet godina nema pobjedu u UEFA takmičenjima.

Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia

Vojvodina je ispala iz Evrope već u julu. Nakon eliminacije u prvoj rundi Lige Evrope, ni drugo kolo Lige konferencija nije donijelo sreću Novosađanima koji su "naletjeli" na daleko boljeg rivala. Ajaks je i u Amsterdamu pobijedio 4:1, baš kao i prije sedam dana u Novom Sadu, tako da sa ukupnim rezultatom 8:2 ide na poljski Rakov.

Promjena trenera - došao je Marko Savić umjesto Miroslava Tanjge - nije mnogo još donijela "staroj dami", iako je novosadski klub prvi poveo na "Johan Krojf areni". Bilo je to u 40. minutu preko Crnomarkovića, ali već četiri minute kasnije izjednačio je Klasen.

U nastavku je postojao samo jedan tim. Ajaks je "igrao viktorije" pred golom Rosića, najboljeg igrača Vojvodine u ovom dvomeču iako je primio osam golova, a protiv Oskara Gluha nije mogao ništa. Izraelski reprezentativac postigao je het-trik od 53. do 71. minuta, dok su i igrači koji su ušli sa klupe pokušali da uvećaju prednost i preporuče se treneru Mičelu. Za razliku od meča na "Karađorđu", ovog puta to nisu uspjeli.

Podsjetimo, Vojvodina je pet godina bez pobjede u Evropi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!