Čapljinac karijeru nastavlja u Italiji: Reprezentativac Hrvatske dogovorio prelazak iz Ajaksa u Lacio

Josip Šutalo (26) novi je fudbaler rimskog Lacija.

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Josip Šutalo pakuje kofere i napušta Amsterdam. Nekadašnji štoper zagrebačkog Dinama nastaviće karijeru u italijanskoj Seriji A, pošto su čelnici Lacija i Ajaksa postigli konačan dogovor oko transfera dvadesetšestogodišnjeg reprezentativca Hrvatske.

Apeninski mediji potvrđuju da je posao praktično zaključen. Klubu iz Amsterdama trebalo bi da pripadne oko 10,5 miliona evra, a računajući i bonuse ta cifra mogla bi da naraste na 12 miliona.

Italijanski stručnjak za transfere Fabricio Romano objavio je da će Šutalo u redove Rimljana doći na pozajmicu od tri miliona evra, dok bi za otkup Lacio morao da plati još 7,5 miliona evra. Za hrvatskog defanzivca rođenog u Čapljini pripremljen je četvorogodišnji ugovor koji ga vezuje za Rimljane do ljeta 2030. godine. Takođe, od naredne prodaje holandskom klubu pripalo bi 10 odsto.

Strateg "nebeskoplavih" Đenaro Gatuzo insistirao je na dovođenju pouzdanog štopera nakon što je Marko Hila pojačao redove Milana. Uprava kluba je prethodno razmatrala i Serđija Domingesa iz Dinama, ali su ti pregovori pali u vodu zbog neslaganja oko visine obeštećenja, pa je izbor pao na Šutala.

Ovim potezom završava se trogodišnja epizoda hrvatskog fudbalera u Holandiji, u kojoj je zabilježio 108 nastupa i postigao četiri pogotka za Ajaks, nakon što je na "Lenu Riten" došao iz Zagreba u transferu vrijednom 20,5 miliona evra.