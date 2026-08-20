Bura oko Kirjosa ne jenjava: Simona Halep ga žestoko prozvala

Bivša teniserka Simona Halep nije štedjela riječi kad je u pitanju Nik Kirojs i najnoviji skandal koji je izazvao

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"Nikada ne udaraj nekoga ko je na zemlji. Život ima čudan način da promijeni pozicije, a još čudniji način da pokaže razliku između nesreće i izbora", napisala je Simona Halep. Možda je prethodna objava Rumunke bila još zanimljivija, ako znamo da je objavila banane i koka-kolu, što je vrlo jasna poruka Australijancu koji je tvrdio da se poslije teških mečeva upravo oporavlja uz ove dvije stvari.

Kad je u pitanju Nik Kirjos, on se oglasio na društvenim mrežama i rekao: "Želim da ovo prvo čujete od mene. Nedavno sam pao na doping testu na Majorki, nakon što je utvrđeno prisustvo kokaina. Napravio sam ogromnu grešku i preuzimam punu odgovornost za to", napisao je Nik Kirjos.

"Izvinjavam se svojim navijačima, porodici, sponzorima i svima koji su mi bliski. Prije svega, izvinjavam se djeci koja me prate. Znam kakav primjer ovime dajem i duboko sam razočaran u sebe. Neću tražiti izgovore, ali želim da dam malo konteksta o tome kroz šta sam prolazio. Posljednjih nekoliko godina, tokom kojih sam se borio sa povredama, ostavile su ogroman trag na meni, i fizički i mentalno. Moje tijelo nije bilo u stanju da radi ono što moj um očekuje od njega, a suočavanje sa činjenicom da se moja karijera bliži kraju bilo je teže nego što sam ikada mogao da zamislim", dodao je Kirjos.

Istakao je da je ovo "jedna od najtežih stvari s kojom se suočio u životu" i da se osjećao bespomoćno i usamljeno zbog svega što mu se dešava, pa je pomoć pokušao da pronađe u narkoticima - i sada je svjestan koliko je pogriješio.

"Ipak, dobra vijest je da mi je ovo bio poziv za buđenje. Narednih 28 dana povući ću se sa društvenih mreža i iz javnosti, dok se budem fokusirao na to da sredim svoj život. Molim ljude da poštuju moju privatnost tokom tog perioda, a najvažnije, privatnost moje porodice. Izvinjavam se. Potrudiću se, uradiću ono što je potrebno i vratiću se bolji", zaključio je Kirjos.

Test je obavljen 22. juna na ATP turniru u Majorci, a skoro mjesec dana kasnije, tačnije 17. jula, objavljeni su podaci analize. Naravno, kokain spada među zabranjene supstance na WADA listi, ali će Kirjos imati pravo žalbe na privremenu suspenziju.