"Oduvijek sam želio da igram za Partizan": Novo pojačanje stiglo u Beograd

Novi košarkaš Partizana Derek Vilis oduševljen je klubom iz Humske, a imao je i posebnu poruku za navijače crno-bijelih

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Kockice Partizana se polako poklapaju, a u Beograd je stigao i Derek Vilis, koji je za crno-bijele potpisao poslije saradnje sa Parizom. Prema tome, boravak u Evroligi mu nije stran, kao ni beogradska publika, posebno Grobari. Po dolasku u prestonicu Srbije otkrio je da je od dolaska u Evropu želio da obuče dres Partizana.

"Malo sam umoran od leta, ali sam zaista presrećan što sam ovdje. Osjećaj koji imam može se uporediti sa trenutkom kada sam odlučio da igram koledž košarku na Kentakiju. Otkako sam došao u Evropu i saznao za Partizan, to je bio klub za koji sam oduvijek želio da igram. Zaista se divim navijačima i atmosferi koju prave na utakmicama.

To je sjajno za zemlju, grad i sve navijače Partizana, a nadam se da ćemo im ove godine prirediti odlično iskustvo. Danas, uz društvene mreže, često pokazujem ljudima kod kuće snimke i oni budu u fazonu: 'O, moj bože, ovo je ludilo.' Jedino sa čim mogu da uporedim ovo rivalstvo između Partizana i Crvene zvezde jeste ono što sam doživio na Kentakiju. Odluka da dođem nije bila uopšte teška, bilo je gotovo nemoguće propustiti ovakvu priliku. Radujem se dobroj sezoni", rekao je Vilis za Mocart sport.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Očekivanja u Partizanu? "Cilj ove godine je, naravno, da pobjeđujemo, ali i da budemo u priči za plej-of i borimo se za visoke pozicije, odnosno od prvog do šestog mjesta. Ako to uspijemo da ostvarimo, za mene će to biti uspjeh jer ćemo imati šansu da uradimo nešto veliko."

Novi košarkaš Partizana djelimično poznaje ekipu, ali pred Đoanom Penjarojom nije lak zadatak.

"Uzbuđen sam što ću igrati sa svima. Protiv nekih sam već igrao, druge sam gledao u Evroligi ili Evrokupu. Imamo tim koji je gladan uspjeha i momke koji će se boriti za klub, što je i najvažnije. Ako pristupiš sa pravim mentalitetom i borbenošću, navijači će to znati da cijene, čak i kada promašiš šuteve ili ne ide sve po planu. Navijači od mene mogu da očekuju 100, ma 110 posto truda. Gradio sam taj identitet otkako sam došao u Evropu i ponosan sam na to što pravim poteze u službi tima", dodao je Vilis.

Ko je stigao u Partizan?

Crno-bijeli su uveli brojne promjene u ekipi iz Humske. U tim Đoana Penjaroje stigao je Vilis, a pored njega Partizan je doveo i Itana Tompsona, Kevarijusa Hejsa, Lamara Stivensa, Alesandra Pajolu, Nikolu Tanaskovića, Luku Vildozu i Kajla Olmena. U klub se vratio i Džabari Parker, koji je bio na pozajmici, dok su u timu ostali Mario Nakić, Arijan Lakić, kapiten Vanja Marinković, tu je i centar Žofri Lovernj, Tonje Džekiri i Karlik Džouns.