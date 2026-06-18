Selektor Paname: "Nikog se ne bojimo, pa ni Hrvatske"

Selektor Paname Tomas Kristijansen zaprijetio je Hrvatima pred međusobni meč na Svetskom prvenstvu.
Panama se strašno dobro držala na meču sa Ganom na startu grupne faze Svjetskog prvenstva, ali ih je gol u 95. minutu ostavio bez bodova. Ipak nije to tim iz Centralne Amerike uplašilo i sada je selektor tomas Kristijansen istakao da se Hrvatske ne plaši.
"Naš tim ima kvalitet i može da odigra dobru utakmicu protiv Hrvatske. Svjesni smo njihove snage, ali nikad se nismo bojali nijednog suparnika, pa tako nećemo ni Hrvatske", poručio je Kristijansen.
Danac odrastao u Španiji, a koji sada vodi tim Paname nije se pokolebao nakon gola Kejleba Jirenkija u petom minutu sudijske nadoknade meča sa Ganom.
"Nema više vremena za tugovanje. Ovo je turnir od tri utakmice, a prva je već iza nas. Ako želimo da ostanemo u igri, moramo protiv Hrvatske da ostvarimo dobar rezultat", izjavio je on.
Panama sada čeka Hrvatsku i meč sa "vatrenima" 24. juna, a onda 27. završavaju grupnu fazu duelom sa Engleskom.