Selektor Paname: "Nikog se ne bojimo, pa ni Hrvatske"

Selektor Paname Tomas Kristijansen zaprijetio je Hrvatima pred međusobni meč na Svetskom prvenstvu.

Izvor: EPA/Carlos Lemos

Panama se strašno dobro držala na meču sa Ganom na startu grupne faze Svjetskog prvenstva, ali ih je gol u 95. minutu ostavio bez bodova. Ipak nije to tim iz Centralne Amerike uplašilo i sada je selektor tomas Kristijansen istakao da se Hrvatske ne plaši.

"Naš tim ima kvalitet i može da odigra dobru utakmicu protiv Hrvatske. Svjesni smo njihove snage, ali nikad se nismo bojali nijednog suparnika, pa tako nećemo ni Hrvatske", poručio je Kristijansen.

Danac odrastao u Španiji, a koji sada vodi tim Paname nije se pokolebao nakon gola Kejleba Jirenkija u petom minutu sudijske nadoknade meča sa Ganom.

"Nema više vremena za tugovanje. Ovo je turnir od tri utakmice, a prva je već iza nas. Ako želimo da ostanemo u igri, moramo protiv Hrvatske da ostvarimo dobar rezultat", izjavio je on.

Panama sada čeka Hrvatsku i meč sa "vatrenima" 24. juna, a onda 27. završavaju grupnu fazu duelom sa Engleskom.