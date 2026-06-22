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Da li će se Mundijal proširiti na 64 reprezentacije?

Da li će se Mundijal proširiti na 64 reprezentacije?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Svjetsko prvenstvo bi moglo da se proširi na 64 reprezentacije, a FIFA navodno razmatra ovu ideju zbog velike gledanosti u SAD, Meksiku i Kanadi.

Da li će se Mundijal proširiti na 48 reprezentacija Izvor: Profimedia/AFP PHOTO/FIFA/KURT SCHORRER

Sve glasnije se priča da bi ovo moglo da bude prvo i posljednje Svetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija, ali ne zato što FIFA razmišlja da vrati stari sistem od 32 tima - nego razmišlja o proširenju.

Za sada je izuzetno dobra televizijska gledanost utakmica Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi i "osokolila" je neke da razmišljaju u pravcu još više utakmica i još više reprezentacija, tako da se spekuliše o tome da bismo na narednom turniru mogli da vidimo čak 64 državna tima.

Jedan od onih koji najviše zagovaraju ovu ideju je prvi čovjek južnoameričke konfederacije CONMEBOL Alehandro Domingez, prije svega jer će Svetsko prvenstvo 2030. godine biti turnir na kome ćemo imati šest zemalja organizatora.

Preciznije, turnir će se održati u Španiji, Maroku i Portugalu, ali će se još tri utakmice održati u Argentini, Paragvaju i Urugvaju, pošto će se na taj način obilježiti sto godina Svetskog prvenstva. Domingez, koji je jako blizak Đaniju Infantiju, nada se da bi to bio znak za FIFA da još više "pogura" Južnoamerikance i da imamo zapravo turnir na tri kontinenta.

Kako prenosi RMC Sport, inače dobro obaviješten po pitanju novotarija u fudbalu, najvjerovatnije od toga neće biti ništa pošto u FIFA vjeruju da bi to bio preveliki "skok" za samo osam godina - da se duplira broj učesnika od 2022. do 2030. godine.

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Mundijal 2026 fudbal

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