logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iranci u svlačionici ostavili poruku Amerikancima

Iranci u svlačionici ostavili poruku Amerikancima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Iranska fudbalska reprezentacija ostavila je poruku Amerikancima u svlačionici, podsjećajući na dostojanstvo i ponos tokom Svjetskog prvenstva.

Iranci na Mundijalu ostavili poruku Amerikancima Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Irana učestvuje na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, ali je svima jasno da nije baš dobrodošla zbog dobro poznate političke situacije na Bliskom istoku. Zbog toga, Amerikanci kao da sve vrijeme pokušavaju da otežaju posao Irancima - koji su uprkos svim "spletkama" osvojili do sada dva boda.

Ne smeju da borave u SAD i njihova baza je u meksičkoj Tihuani, poslije svake utakmice moraju što prije da napuste teritoriju, čak ne stignu ni da se odmore poslije meča, ali bez obzira na sve - nisu zaboravili na manire.

Šta su Iranci ostavili Amerikancima?


Poslije mečeva sa Egiptom i Belgijom u Los Anđelesu, Iranci su ostavili poruku u svlačionici koja je postala viralna na društvenim mrežama i to s razlogom, a nadamo se da će makar malo postidjeti Amerikance zbog "gostoprimstva" koje su pokazali prema azijskoj selekciji koja ima drugačiji tretman od svih.

"Od drevne Persije od prije više hiljada godina do savremenog Irana danas, duh Irana ostao je živ i postojan. Došli smo u Los Anđeles s ponosom, takmičili se časno i odlazimo dostojanstveno. Hvala, Los Anđelese, na gostoprimstvu. I hvala takođe svakom Irancu koji je tokom ovih 180 minuta fudbala dao svoje srce, glas i dušu za Iran. Neka među svim narodima vladaju mir, poštovanje i prijateljstva", piše u poruci koja je ostala u svlačionici.

Šta dalje za Iran?

Iranci su odmah poslije utakmice sa Belgijom morali da otputuju u Tihuanu, baš kao što je to bio slučaj i poslije prvog kola protiv Egipta. Slijedi im nekoliko dana pripreme za finalni meč grupne faze protiv Novog Zelanda koji se neće opet igrati u Kaliforniji, nego sada Irance čeka mnogo duži put iz Tihuane u Sijetl.

Vidjećemo da li će tamo Iran obezbijediti prolaz dalje, za to postoje više nego dobre šanse.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran fudbal Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC