Iranci u svlačionici ostavili poruku Amerikancima

Iranska fudbalska reprezentacija ostavila je poruku Amerikancima u svlačionici, podsjećajući na dostojanstvo i ponos tokom Svjetskog prvenstva.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Irana učestvuje na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, ali je svima jasno da nije baš dobrodošla zbog dobro poznate političke situacije na Bliskom istoku. Zbog toga, Amerikanci kao da sve vrijeme pokušavaju da otežaju posao Irancima - koji su uprkos svim "spletkama" osvojili do sada dva boda.

Ne smeju da borave u SAD i njihova baza je u meksičkoj Tihuani, poslije svake utakmice moraju što prije da napuste teritoriju, čak ne stignu ni da se odmore poslije meča, ali bez obzira na sve - nisu zaboravili na manire.

Šta su Iranci ostavili Amerikancima?

Esto es de una DIGNIDAD IMPRESIONANTE.

El plantel de Irán ya se fue de Los Angeles pero dejó una carta:



"Desde la Antigua Persia al Irán de hoy (...) vinimos a Los Angeles con orgullo, competimos con honor y nos vamos con dignidad".

La lección que le están dando a EE.UU...pic.twitter.com/9d82ibnmcs — Periodistán (@periodistan_)June 22, 2026



Poslije mečeva sa Egiptom i Belgijom u Los Anđelesu, Iranci su ostavili poruku u svlačionici koja je postala viralna na društvenim mrežama i to s razlogom, a nadamo se da će makar malo postidjeti Amerikance zbog "gostoprimstva" koje su pokazali prema azijskoj selekciji koja ima drugačiji tretman od svih.

"Od drevne Persije od prije više hiljada godina do savremenog Irana danas, duh Irana ostao je živ i postojan. Došli smo u Los Anđeles s ponosom, takmičili se časno i odlazimo dostojanstveno. Hvala, Los Anđelese, na gostoprimstvu. I hvala takođe svakom Irancu koji je tokom ovih 180 minuta fudbala dao svoje srce, glas i dušu za Iran. Neka među svim narodima vladaju mir, poštovanje i prijateljstva", piše u poruci koja je ostala u svlačionici.

Šta dalje za Iran?

Iranci su odmah poslije utakmice sa Belgijom morali da otputuju u Tihuanu, baš kao što je to bio slučaj i poslije prvog kola protiv Egipta. Slijedi im nekoliko dana pripreme za finalni meč grupne faze protiv Novog Zelanda koji se neće opet igrati u Kaliforniji, nego sada Irance čeka mnogo duži put iz Tihuane u Sijetl.

Vidjećemo da li će tamo Iran obezbijediti prolaz dalje, za to postoje više nego dobre šanse.

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