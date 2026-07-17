Stravičan sudar na auto-putu u Hrvatskoj: Kilometarske kolone nakon prevrtanja cisterne

Zbog sudara na auto-putu u Hrvatskoj formirale se kolone od čak sedam kilometara.

Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

U Hrvatskoj se rano jutros dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj ima nekoliko povrijeđenih, piše hrvatski "Indeks". Sudarili su se putnički automobil i cisterna na auto-putu A3 Bregana - Lipovac.

Sudar se dogodio prije izlaza za Popovaču. Nakon nesreće su se formirale velike kolone jer se cisterna prevrnula prilikom sudara i potpuno blokirala saobraćaj u smjeru ka istoku.

Kolona je bila duga čak sedam kilometara u jednom trenutku. U smjeru ka Zagrebu, prijestonici Hrvatske, saobraćaj se normalno odvijao.

Sudar se dogodio na 86. kilometru auto-puta, na južnoj kolovoznoj traci. Nije poznato zasad kako se tačno dogodila nesreća i u kakvom su stanju učesnici, istraga je u toku.

(Mondo.rs)