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Tragedija u mjestu Tešanjka: Dva mladića poginula, tri povrijeđena u udaru automobila u betonski zid

Tragedija u mjestu Tešanjka: Dva mladića poginula, tri povrijeđena u udaru automobila u betonski zid

Autor Haris Krhalić
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U teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Tešanjka poginula su dva mladića, dok su trojica povrijeđena nakon što je automobil udario u betonski zid.

Tragedija kod Usore: Poginula dva mladića, tri povrijeđena Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dvojica mladića su izgubila život, dok su trojica zadobila povrede u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć, dogodila u mjestu Tešanjka na području opštine Usora.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za ZOS Radio je potvrđeno da se udes dogodio u 22.55 časova. Do nesreće je došlo kada je putničko motorno vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubilo kontrolu, sletjelo sa kolovoza i udarilo u betonski zid.

Nakon silovitog udara, dvojica mladića su preminula na licu mjesta od zadobijenih povreda. Trojica povrijeđenih su vozilima hitne pomoći odmah prevezena u Opštu bolnicu Tešanj, gdje im je pružena neophodna ljekarska pomoć.

Uviđaj na mjestu ove teške nesreće obavili su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Nadležne službe nastavljaju rad na rasvjetljavanju slučaja i utvrđivanju svih okolnosti i tačnih uzroka koji su doveli do ovog tragičnog ishoda.

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Tagovi

saobraćajna nesreća

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