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Tragedija u Neumu: U moru pronađeno tijelo šezdesetšestogodišnjaka

Tragedija u Neumu: U moru pronađeno tijelo šezdesetšestogodišnjaka

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U moru u Neumu pronađeno je beživotno tijelo 66-godišnjeg muškarca. Policija je obavila uviđaj, a prve informacije ukazuju na utapanje.

Tijelo muškarca pronađeno u moru u Neumu Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

U moru u Neumu pronađeno je tijelo 66-godišnjeg muškarca, potvrdili su iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Policijskoj stanici Neum oko 12.00 časova je prijavljeno da je u moru uočeno tijelo, rekla je portparol kantonalnog MUP-a Ilijana Miloš.

"Policijski službenici izašli su na mjesto događaja te su, pod nadzorom postupajućeg tužioca, obavili uviđaj", navela je Miloševa.

Ona je dodala da se, prema prvim informacijama, sumnja na utapanje.

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