Crni rekord u Njemačkoj: U junu se utopilo 99 ljudi

U Njemačkoj se u junu utopilo 99 lica, a većina žrtava su muškarci, podaci su NJemačkog spasilačkog društva.
Iz društva su naveli da je ova brojka najgori junski podatak još od 2003. godine, prenosi "Dojče vele".
Najveći broj utapanja je u jezerima i rijekama, gdje opasnost predstavljaju struje i virovi.
Najčšeći razlozi za nesreće su nagli ulazak u hladnu vodu, opasni skokovi, pokušaj da se prepliva velika udaljenost i konzumacija alkohola prije kupanja.
Profesor socijalne psihologije na Univerzitetu u Konstanzu Volfgang Gajsmajer izjavio je da su muškarci skloniji rizicima, navodeći da je ključni faktor sklonost ga precjenjivanju vlastitih sposobnosti.
Feliks Rebiček, koji istražuje rizike na Univerzitetu zdravstvenih nauka u Brandenburgu, rekao je da je poznato da se muškarci češće kupaju na divljim i mjestima koja nisu pod nadzorom, što igra veliku ulogu jer je u slučaju nesreće teže reagovati.
Muškarci u NJemačkoj češće stradaju u svim oblicima nasilnih smrti i nesreća, a izuzetak su padovi koji su češći kod starijih osoba.
Podaci za 2024. godinu pokazuju da je tri puta više muškaraca poginulo u saobraćajnim nesrećama, gotovo duplo više u požarima, a bili su i 25 odsto češće žrtve ubistava.
Takođe, stopa samoubistava kod muškaraca je dva i po puta veća nego kod žena.