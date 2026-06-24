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Tragedija: Utopila se jedna osoba na Adi Ciganliji

Tragedija: Utopila se jedna osoba na Adi Ciganliji

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Jedna osoba utopila se večeras na Adi Ciganliji, prenosi Instagram stranica moj_beo_grad. Na lice mesta izašla je ekipa Hitne pomoći, ali lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Okolnosti tragedije za sada nisu zvanično poznate.

Utopila se jedna osoba na Adi Ciganliji Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedna osoba utopila se večeras oko 20 časova na Adi Ciganliji, prenosi Instagram stranica moj_beo_grad.

Na lice mjesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, ali ljekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi moj_beo_grad, postoji sumnja da je osoba prije ulaska u vodu bila pod dejstvom alkohola, ali za sada nema zvanične potvrde tih navoda.

Nadležne službe obavile su uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije biće utvrđene istragom.

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Ada Ciganlija utapanje

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