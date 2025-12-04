logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta govore brojke: Novi demografski trendovi u Srpskoj mijenjaju sliku roditeljstva u Srpskoj

Šta govore brojke: Novi demografski trendovi u Srpskoj mijenjaju sliku roditeljstva u Srpskoj

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U Republici Srpskoj u protekloj deceniji prisutan je demografski trend u kojem je sve manje majki tinejdžerki, a sve više žena djecu rađa u četrdesetim, pa i svojim pedesetim godinama.

Žene rađaju sve kasnije, prosječna starost majke skoro 30 godina Izvor: Shutterstock

Ukupna prosječna starost majke prilikom rođenja djeteta u periodu od 2015. do 2024. godine povećana je sa 28,7 na 29,8 godina, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

U protekloj deceniji broj rođene djece u Srpskoj nije mnogo oscilirao i iznosio je oko 9.300 godišnje, pri čemu je u 2015. godini zabilježeno 9.357, a u 2024. godini 9.227.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 2015. godine majke do 19 godina rodile su 309 djece, a 2016. godine 337.

Od 2017. godine taj broj je u padu, sa izuzetkom 2019. godine, a 2022. godine prvi put je zabilježeno manje od 200 djece koje su rodile majke do 19 godina.

Prošle godine majke do 19 godina rodile su 173 djece.

Sa druge strane, raste broj djece koje su rodie majke u četrdesetim godinama.

U 2015. godini evidentirano je 227 djece od majki starosti od 40. do 44. godine, dok je 2024. godine rođeno 348 djece, što je rast od 53,3 odsto.

Prije decenije majke od 45 do 49 godina rodilo je 13 djece, a prošle godine 19.

Najviše rođene djece - 42 u ovoj starosnoj grupi majki evidentirano je 2023. godine.

U proteklom desetogodišnjem periodu zabilježeno je i šestoro djece koje su rodile majke od 50 ili više godina.

Možda će vas zanimati

Tagovi

demografija roditelji majka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ