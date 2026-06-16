Vidovićeva: Rebalans budžeta veći za 1,1 milijardu KM, više novca za penzije i plate

Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović predstavila je u Narodnoj skupštini Republike Srpske rebalans budžeta vrijedan 8,525 milijardi KM, što je za 1,116 milijardi KM više u odnosu na postojeći budžet.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Rebalansom su predviđena veća izdvajanja za penzije, plate, boračka davanja, zdravstvo, socijalnu zaštitu i investicije.

Prema njenim riječima, budžetski prihodi planirani su u iznosu od 5,742 milijarde KM i veći su za 153 miliona KM, dok budžetski rashodi iznose 6,668 milijardi KM, što je povećanje od 905 miliona KM. Tekući rashodi planirani su u iznosu od 5,736 milijardi KM i veći su za 528 miliona KM.

Za penzije je predviđeno 2,229 milijardi KM, odnosno oko 66 miliona KM više nego ranije. Planirano je povećanje penzija za 3,5 odsto, kao i jednokratna pomoć penzionerima u ukupnom iznosu od 31 milion KM.

Vidovićeva je najavila i povećanje plata budžetskim korisnicima za po pet odsto od aprila i avgusta, dok je isto povećanje predviđeno i za zaposlene u zdravstvu.

Za boračka davanja planirano je oko 600 miliona KM, uključujući povećanje boračkog dodatka za pet maraka mjesečno, kao i nova izdvajanja za borce starije od 65 godina koji nemaju penziju ili druga primanja.

Za zdravstvo i socijalnu zaštitu predviđeno je 673 miliona KM, od čega 325 miliona KM za Fond zdravstvenog osiguranja. Za program posebnih lijekova planirano je 95 miliona KM, odnosno 15 miliona više nego do sada, kako bi se smanjile liste čekanja za skupe terapije.

Za socijalnu zaštitu i lične invalidnine planirana su 102 miliona KM, što je 31 odsto više nego ranije, dok je za dodatke licima sa invaliditetom predviđeno 19,5 miliona KM.

Rebalansom je za materinski dodatak predviđeno oko 8 miliona KM, a naknada se povećava sa 405 na 746 KM. Povećana su i izdvajanja za nezaposlene roditelje sa četvoro i više djece, čija će naknada iznositi 800 KM neto.

Za obrazovanje i kulturu planirano je 818,6 miliona KM, što je za oko 60 miliona više nego ranije. Za osnovno obrazovanje izdvojeno je 442,4 miliona KM, uključujući dodatnih 12,1 milion KM za nabavku udžbenika za učenike od prvog do devetog razreda i finansiranje prevoza učenika. Za srednje obrazovanje predviđeno je 156 miliona KM, najvećim dijelom za povećanje plata zaposlenih.

Za visoko obrazovanje planirano je 140,7 miliona KM, uključujući povećanje plata zaposlenima i veći grant za nauku i tehnologiju, koji je povećan za dva miliona KM. Veća sredstva predviđena su i za institucije kulture, kao i za Audio-vizuelni centar Republike Srpske.

Za privredne djelatnosti planirano je 738 miliona KM, uključujući subvencije za uvođenje novih tehnologija, podršku zapošljavanju i razvoj malih i srednjih preduzeća.

Subvencije za Željeznice Republike Srpske biće povećane sa 10 na 35 miliona KM, dok su subvencije za aerodrome povećane za tri miliona KM. Podrška poljoprivredi veća je za tri miliona KM, a Fond solidarnosti povećan je na 18 miliona KM.

Za investicije je planirano 705 miliona KM, što je za 557 miliona KM više u odnosu na prethodni budžetski okvir.

"Dugo nismo imali ovako dobar rebalans u Republici Srpskoj i ovakav nivo investicija koje se nalaze u implemetaciji. Lokalne zajednice su bile zapuštene, zbg ratova i blokada. Zbog sankcija nismo bili u mogućnosti da im pomognemo, jer su se investitori uzdržavali od ulaganja. Vjerujem da ćemo imati mnogo više investicija", zaključila je Vidovićeva.