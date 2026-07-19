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Špic ljetnje sezone donio kilometarske kolone: Pojačan saobraćaj ka Jadranu, evo gdje se najviše čeka

Špic ljetnje sezone donio kilometarske kolone: Pojačan saobraćaj ka Jadranu, evo gdje se najviše čeka

Autor Dušan Volaš
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Sezona godišnjih odmora i vikend izazvali su danas velike gužve i pojačan intenzitet saobraćaja na brojnim graničnim prelazima Bosne i Hercegovine, kako na ulazu tako i na izlazu iz zemlje, a posebno na pravcima koji vode prema jadranskoj obali.

stanje na graničnim prelazima Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pojačan promet vozila u oba smera evidentiran je na graničnim prelazima Doljani, Kamensko, Novi Grad, Gradina, Brod, Orašje, Brčko, Klobuk, Hum i Deleuša.

Kada je reč o napuštanju zemlje, najveće gužve zabeležene su na izlazu iz BiH na prelazima Ivanica, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gabela Polje, Zvirići i Izačić. Na većini ostalih graničnih prelaza saobraćaj je takođe pojačan, ali zadržavanja za putnička vozila trenutno ne prelaze 30 minuta.

Iz nadležnih službi navode da je stanje na granicama vrlo promenljivo s obzirom na to da je špic letnje sezone u punom jeku, te da su duža zadržavanja potpuno očekivana.

Vozačima se savetuje da se prije polaska na put obavezno informišu o stanju na graničnim prelazima i da, ukoliko je to moguće, koriste alternativne i manje opterećene pravce. Nadležni dodatno apeluju na učesnike u saobraćaju da budu spremni na promjenljive vremenske uslove, voze oprezno, naoružaju se strpljenjem i strogo izbjegavaju rizična preticanja.

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Tagovi

granični prelaz saobraćaj

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